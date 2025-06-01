Türkiye-İran Sınırında 10 Kilometre TIR Kuyruğu

SISTEMSEL SORUNLAR KUYRUK OLUŞTURUYOR

Türkiye ve İran arasında yaşanan sistemsel sorunlar nedeniyle son zamanlarda en büyük problemlerden birini yaşayan Esendere Sınır Kapısı’nda bekleyen TIR’ların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometre uzunluğuna ulaştı. Sınır kapısından geçmek isteyen TIR sürücüleri, yüklerini teslim etmek için uzun saatler boyunca sırada bekliyor.

İRAN’DAN GELEN TIRLAR DA KUYRUKTA BEKLEYİP ZORLUK YAŞIYOR

İran’dan Türkiye’ye gelmek isteyen TIR şoförleri de benzer şekilde kuyruk oluşturdu. Bu durum, hem Türkiye’den İran’a giden hem de İran’dan Türkiye’ye gelen sürücüler için büyük bir sıkıntı yaratıyor. Kuyrukta bekleyen şoförlerden biri, “Günlerdir burada sıradayız bekliyoruz. Hem Türkiye hem İran tarafından yaşanan sıkıntılardan dolayı mağdur olduk. Bizim yemeğimiz tükeniyor, lavabo yok, çok zor durumdayız. Hakkari Valisi ve Urmiye Valisine sesleniyoruz. Lütfen sesimize kulak verin bize yardımcı olun” diyerek yaşadıkları zor koşulları dile getiriyor.