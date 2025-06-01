Türkiye-İran Sınırında 10 Km TIR Kuyruğu

Türkiye ve İran Tarafından Yaşanan Sorunlar

Türkiye ve İran arasındaki sistemsel problemler yüzünden, son dönemlerde ciddi sıkıntılar yaşayan Esendere Sınır Kapısı’nda bekleyen TIR’ların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 10 kilometreye ulaştı.

İran’dan Gelenler de Sıra Bekliyor

TIR sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı’ndan İran’a geçmek ve yüklerini teslim etmek amacıyla sıra beklerken, İran’dan Türkiye’ye dönmek isteyen TIR şoförleri de uzun bir kuyruğa katıldı.

Şoförlerin Mağduriyeti

Kuyrukta bekleyen şoförler, “Günlerdir burada sıradayız bekliyoruz. Hem Türkiye hem İran tarafından yaşanan sıkıntılardan dolayı mağdur olduk. Bizim yemeğimiz tükeniyor, lavabo yok, çok zor durumdayız. Hakkari Valisi ve Urmiye Valisine sesleniyoruz. Lütfen sesimize kulak verin bize yardımcı olun” ifadelerinde bulundu.