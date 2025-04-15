“TÜRKİYE, İSRAİL’E ASLA İZİN VERMEZ”

İSRAEL’İN ENDİŞELERİ

İsrail’in Körfez bölgesindeki petrol ve doğal gazın Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınma ihtimaline karşı endişeli olduğu bildiriliyor. Tel Aviv yönetimi, yakın zamanda Körfez’deki gaz ve petrolün kendi Hayfa Limanı’na getirilip oradan Avrupa’ya taşınması hayalleri kuruyordu; ancak Suriye’de yaşanan devrim bu hayalleri suya düşürmüş gibi görünüyor. Savaşın sona ermesi ve yeni Şam yönetiminin Ankara ile kurduğu yakın ilişkiler, Katar gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması projesinin yeniden gündeme gelmesini sağladı.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ROLÜ

Yediot Ahronot gazetesinde Nadav Eyal imzasıyla, “Türkiye ile İsrail arasında eşi görülmemiş gerilimin arkasında ne var?” başlıklı bir analiz yayımlandı. Yazıda, İsrail’in Suriye konusundaki “stratejiye sahip olmama” eleştirisi yöneltilirken, “Türkiye’nin Suriye sahasını asla İsrail’e bırakmayacağı” vurgulandı. Yazıda, Suriye’de iç savaş öncesinde gündemde olan Katar gazının taşınması projesinin yeniden gündeme gelebileceği ve bunun için Ankara’nın asla izin vermeyeceği ifade edildi.

DİPLOMATİK TEMAS ÖNERİSİ

Yazıda görüşlerine yer verilen İsrail’in eski Türkiye Büyükelçisi Amira Oron, Katar doğal gazını Suriye üzerinden Türkiye’ye ve sonra Avrupa’ya taşıyacak boru hattı projesinin Ankara için önemine dikkat çekti. Oron, “Türkiye, Suriye’nin istikrarında kilit bir rol oynuyor. İsrail, askeri bir çatışma riskine girmektense Ankara ile diplomatik yollardan temas kursa iyi eder” şeklinde değerlendirdi. Bazı bölge ülkelerinin İsrail’in Suriye’yi parçalamak amacına dair endişelerini dile getirdiği belirtilerek, bu ülkelerin Türkiye’nin Suriye’de istikrarlı bir yapıyı korumak için çaba gösterdiği görüşünde olduğu vurgulandı.

YENİ CEPHE RİSKİ

Yazıda ayrıca İsrail’in Suriye’deki hava saldırıları ve karadaki işgalleri gibi çabalarına rağmen net bir politika belirleyemediği eleştirisine yer verildi. Binyamin Netanyahu liderliğindeki Tel Aviv yönetiminin Suriye’ye müdahalelerinin, “Suriye yönetimiyle çatışmalar, mezhep çatışmasına dahil olmak ve Türk ordusuyla yeni bir cephe açmak” gibi tehlikeli senaryoları tetikleyebileceği ifade edildi. “Mevcut cephelerin (İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze ve Lübnan gibi) çözümsüz kaldığı bir dönemde yeni bir cephe açmak İsrail’in göze alamayacağı bir risktir” denildi. Suriye’deki Baas Rejimi’nin devrilmesinin ardından 2009’ta rafa kaldırılan “Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı” projesi, bölgedeki enerji aktörleri tarafından tekrar gündeme geldi.