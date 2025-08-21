Türkiye, İsrail Gemi Trafiğini Kısıtladı

GEMİ TRAFİĞİ KISITLAMASI

Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtlama kararı aldı. Bu kapsamda acenta ve liman başkanlıklarına gerekli talimatlar verildi. Alınan bu tedbirlerin, mevcut durumla ilgili olarak güvenlik ve ticari ilişkilerin yönetilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Yetkililer, gemi trafiğinin kısıtlanmasının, denizcilik faaliyetlerinin daha güvenli bir biçimde sürdürülmesini sağlayacağını, bu sayede ulusal menfaatlerin korunmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Alınan bu önlemler ile birlikte, deniz yollarının güvenliğinin sağlanması temeli güçlendirilecek.