Türkiye, Kendi Enerji Kaynaklarına Yöneldi

ENERJİDE YERLİ KAYNAKLARA YÖNELİYOR

Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltarak, vatandaşlarına daha uygun koşullarda enerji sunmak amacıyla yerli kaynaklarına yöneliyor. Bu bağlamda, Karadeniz’deki doğalgaz sahası önemli bir potansiyele sahip olarak bu hedefe büyük katkı sağlıyor. Ülke, hem siyasi hem askeri hem de diplomatik olarak merkez ülke konumuna gelerek bu konumunu daha da güçlendiriyor.

OSMAN GAZİ YÜZER ÜRETİM PLATFORMU HAZIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı müjdeyle Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, sahaya çıkma hazırlıkları yapıyor. 2026 yılının ortasında hizmet vermeye başlayacak olan bu platform, Karadeniz’e doğru yola çıkacak.

KAPSAMLI TEKNİK VERİLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Osman Gazi’nin 298,5 metre uzunluk, 56 metre genişlik ve 29,5 metre derinliğe sahip olduğu bildirildi. 140 kişilik personel kapasitesi bulunan bu tesis, maksimum 10,5 milyon metreküp gaz işleme kapasitesine ve 10 milyon metreküp gaz transfer kapasitesine sahip olacak. Gaz, ana iletim hattı üzerinden karaya ulaştırılarak ulusal şebekeye verilecek.

Osman Gazi, 26 Eylül 2024 tarihinde Çanakkale’deki tersanede yenileme faaliyetlerinin ardından kuru havuzdan çıkarıldı. Platform, 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin yıl dönümünde boğazdan geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı’ndan uğurlanacak olan platform için boğaz geçişinin yaklaşık 11 saat süreceği ve bu süreçte römorkörlerin eşlik edeceği açıklandı. Platformun, Filyos Limanı’na 1 Haziran 2025’te yanaşması planlanıyor.

ÜRETİMDE ÇARPAN ETKİ

Karadeniz Sakarya Gaz Sahası’nda mevcut durumda 12 kuyudan günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretiliyor. 2026 yılının ortasında devreye girecek yüzer üretim platformu ile bu üretimin günlük 20 milyon metreküpe çıkması hedefleniyor.

DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Böylece, Türkiye’nin yaklaşık 8 milyon hanesinin doğalgaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanacak. Osman Gazi’nin bu belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca çalışması bekleniyor.