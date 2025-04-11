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Türkiye Kupası Yarı Final Programı Açıklandı

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL PROGRAMI AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor ve Galatasaray arasındaki karşılaşma 22 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak olan maç ise 24 Nisan Perşembe günü olacak.

MAÇ TAKVİMİ DETAYLARI

22 Nisan Salı günü 20.30’da Konyaspor – Galatasaray karşılaşması yapılacak. 24 Nisan Perşembe günü de 20.30’da Trabzonspor – Göztepe maçı gerçekleşecek.

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