Türkiye Listeye Girdi: En İyi Havayolları

DÜNYANIN EN İYİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ AÇIKLANDI

AirlineRatings.com tarafından düzenlenen sıralamada, iki Asya ve Okyanusya havayolu şirketi zirveye çıkarken, Türkiye’den de bir havayolu şirketi listedeki yerini aldı. Web sitesinde, havayolu şirketlerinin uçuş uzunlukları fark etmeksizin yolcularına kapsamlı bir hizmet sağlayarak, bu hizmet içinde yemek, atıştırmalık ve içeceklerin yer alması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca ekonomi sınıfında koltuk aralığının en az 31 inç (yaklaşık 78 santimetre) olması zorunlu iken, business sınıfında tamamen yatırılabilen yatakların ve yüksek güvenlik standartlarının da sağlanması bekleniyor.

KOREAN AIR DÜNYANIN EN İYİ HAVAYOLU OLDU

Modern bir filoya sahip olmak, ürün tutarlılığını sağlamak ve güçlü bir finansal yapıya sahip olmak, havayolları için önemli kriterler olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda, AirlineRatings tarafından dünyanın en iyi havayolu şirketi olarak Korean Air belirlendi. Şirket, sadece finansal istikrarı ve müşteri memnuniyetini değil, aynı zamanda Asiana Airlines ile gerçekleştirdiği “yenilikçi birleşmeyi” ve modern, yakıt tasarruflu uçaklara yaptığı yatırımları ile de dikkat çekti. Airline Ratings, Korean Air’ın özellikle ekonomi sınıfında yolcu konforuna olan olağanüstü odaklanmasına vurgu yaparak, geniş gövdeli uçaklarında 33 ila 34 inçlik koltuk aralığını koruduğunu ve bu sayede sektörde lider konumda olduğunu belirtti.

1952 yılında faaliyetlerine başlayan Korean Air, Asya’nın en önemli havayolu şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Asya kıtasını Avrupa, Amerika, Afrika ve Okyanusya’ya bağlıyor. Şirket, ayrıca bebekli aileler için bebek karyolası gibi özel hizmetler de sunarak, yolcu konforunu artırıyor.

DİĞER BAŞARILI HAVAYOLU ŞİRKETLERİ

Podyumda bir sonraki sırada, business class’ında en kapsamlı uçaklardan biri olarak kabul edilen ve sektördeki en iyi ikram hizmetini sunan Qatar Airways yer alıyor. Pandemi döneminde turlarını kısıtlamak zorunda kalmasına rağmen, Air New Zealand en iyi puan alan havayolları arasında kendisine yer bulmayı başardı.

EN İYİ 10 HAVAYOLU ŞİRKETİ

1. Korean Air

2. Qatar Airways

3. Air New Zealand

4. Cathay Pacific

5. Singapore Airlines

6. Emirates

7. Japan Airlines

8. Qantas

9. Etihad

10. Turkish Airlines

Diğer havayolu şirketleri arasında; EVA Air, Fiji Airways, Virgin Atlantic, ANA, Aero México, Air Caraibes, Thai Airways, STARLUX Airlines, Vietnam Airlines, Sri Lankan Airlines, Air France, KLM, Air Calin, Air Mauritius ve Garuda Indonesia yer alıyor.