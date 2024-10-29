“Türkiye’nin Ağustos Petrol İthalatı Artış Göstermekte”

TOPLAM PETROL İTHALATI ARTIYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından duyurulan verilere göre, Türkiye’nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,85 oranında artış göstererek 4 milyon 431 bin 668 ton seviyesine ulaştı. EPDK’nın ağustos ayına dair “Petrol Piyasası Sektör Raporu” da bu verilere yer veriyor. Raporda, ham petrol ithalatının toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Bu dönemde ham petrol ithalatının %7,11 azalarak 2 milyon 649 bin 870 ton olduğu bildirildi.

MOTORİN VE BENZİN SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise %22,5 azalışla 1 milyon 273 bin 878 tona geriledi. İthalatın geri kalan kısmını havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer petrol ürünleri oluşturdu. Sonuç olarak, toplam petrol ithalatı ağustosta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %1,85 artarak 4 milyon 431 bin 668 ton oldu. Türkiye, ham petrol ve petrol ürünleri için en fazla ithalatı Rusya’dan 1 milyon 313 bin 38 ton, Irak’tan 487 bin 683 ton ve Kazakistan’dan 316 bin 212 ton yaptı.

BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARINDA ARTIŞ

Yurt içi benzin satışları ağustosta bir önceki yıla göre %40,2 artış göstererek 519 bin 186 tona yükseldi. Motorin satışları ise %9 artarak 2 milyon 429 bin 967 ton oldu. Toplam petrol ürünleri satışları ise %12,6 artışla 3 milyon 110 bin 114 ton olarak açıklandı. Türkiye’nin havacılık yakıtları ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayıyla kıyaslandığında %0,42 artış göstererek 574 bin 316 ton olurken, denizcilik yakıtları ihracatı %104,7 artışla 159 bin 37 ton olarak kaydedildi. Benzin türleri ihracatı ise %67,2 azalarak 8 bin 687 ton seviyesine geriledi. Motorin türleri ihracatı ise %42,1 artarak 257 bin 192 ton olarak belirlendi.

İHRACATTA DA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Petrol piyasasında toplam ihracat ise %0,8 artış ile 1 milyon 206 bin 438 tona yükseldi. Bu veriler, Türkiye’nin enerji sektöründeki gelişmeleri ve petrol ticaretindeki eğilimleri yansıtıyor.