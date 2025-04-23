“Türkiye’nin Değişim Umuduna İhtiyacı Var.”

GELECEK BAYRAM İÇİN UMUTLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ümit ediyorum gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye’nin bir değişim umuduna ihtiyacı var.” diyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Anıtkabir’de düzenlenen törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayramın herkes için, bayram gibi kutlanması gerektiğini vurgulayan Özel, ülkede mevcut koşulların zorlayıcı olduğunu ifade etti.

YARGI GÜCÜ VE UMUT

Özel, “Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul, çocukları bile koruyamayan bir dönemdeyiz. Ümit ediyorum gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye’nin bir değişim umuduna ihtiyacı var. Vatandaşta olan bu umudu baltalamaya çalışıyorlar, ele geçirdikleri yargı gücüyle. Buna mücadele etmeye ve direnmeye devam edeceğiz.” sözleriyle, çocukların neşesinin ve heyecanının önemli olduğunu vurguladı.

ANITKABİR YÜRÜYÜŞÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla akşam saatlerinde 1. Meclis’ten Anıtkabir’e gerçekleştirilecek yürüyüşle ilgili soruları yanıtlayan Özel, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuş partinin Genel Başkanı, Birinci Meclisten Anıtkabir’e yürüyecek.” diyerek, bu yürüyüşün önemine dikkat çekti.