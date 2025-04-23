Gündem

“Türkiye’nin Değişim Umuduna İhtiyacı Var.”

turkiye-nin-degisim-umuduna-ihtiyaci-var

GELECEK BAYRAM İÇİN UMUTLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ümit ediyorum gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye’nin bir değişim umuduna ihtiyacı var.” diyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Anıtkabir’de düzenlenen törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayramın herkes için, bayram gibi kutlanması gerektiğini vurgulayan Özel, ülkede mevcut koşulların zorlayıcı olduğunu ifade etti.

YARGI GÜCÜ VE UMUT

Özel, “Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul, çocukları bile koruyamayan bir dönemdeyiz. Ümit ediyorum gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye’nin bir değişim umuduna ihtiyacı var. Vatandaşta olan bu umudu baltalamaya çalışıyorlar, ele geçirdikleri yargı gücüyle. Buna mücadele etmeye ve direnmeye devam edeceğiz.” sözleriyle, çocukların neşesinin ve heyecanının önemli olduğunu vurguladı.

ANITKABİR YÜRÜYÜŞÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla akşam saatlerinde 1. Meclis’ten Anıtkabir’e gerçekleştirilecek yürüyüşle ilgili soruları yanıtlayan Özel, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuş partinin Genel Başkanı, Birinci Meclisten Anıtkabir’e yürüyecek.” diyerek, bu yürüyüşün önemine dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Gündem

Başvurular E-Devlet Üzerinden Yapılmaktadır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yardımı başvurularının yalnızca e-Devlet üzerinden yapılması gerektiğini duyurdu.
Gündem

Ölü Sayısı 10’a Ulaştı! 28 Yaralı Var

Van ve Sivas'ta meydana gelen kazalarda toplam 10 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Tedavi süreçleri devam eden yaralıların durumu ise ciddiyetini koruyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.