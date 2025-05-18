Türkiye’nin Diplomatik Rolü Dikkat Çekti

MÜZAKERELER VE DİPLOMASİK ROL

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin İstanbul’daki müzakerelere ilişkin haberinde, Ukrayna ile Rusya’nın, Türkiye ve ABD’nin teşvikiyle İstanbul’da bir araya geldiği ifade ediliyor. Al Jazeera’nın görüşmelerle ilgili içeriklerinde, uzmanların “Türkiye’nin süreçteki merkezi rolünün bir zafer olduğu” yorumuna yer verildiği gözlemleniyor. Türkiye’nin son 15 yıl içinde önemli bir diplomatik oyuncu konumuna geldiği vurgulanırken, “Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında son derece hassas bir denge unsuru olmuştur.” deniliyor. İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünden (RUSI) Ziya Meral’ın, “Ankara’nın hem ABD ve Rusya hem de Ukrayna ile ilişki kurabilecek konumda olması gerçekten de diplomatik bir başarıdır.” ifadesi de metinde öne çıkıyor.

ERDOĞAN’IN MERKEZİ ROLÜ

İsviçre merkezli basın kuruluşu Nau’nun haberinde ise “Putin gelmese de İstanbul müzakerelerinin gerçek kazananı Erdoğan” vurgusu yapılıyor. Uzmanların, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diplomatik krizin asıl galibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna inandıkları aktarılıyor. “Erdoğan net bir mesaj gönderiyor: Türkiye, barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır. Hem Putin’i hem de Zelenskiy’i kabul etme teklifi, Ankara’nın mevcut krizdeki merkezi rolünün altını çiziyor.” ifadeleri de dikkat çekiyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022’de Ukrayna’nın ihracatını artırmasına yardımcı olan Birleşmiş Milletler destekli bir tahıl anlaşmasında aracılık yaptığı bilgisi de veriliyor.

REGİYONEL DENGE VE GELECEK

Yunanistan’ın “Liberal” gazetesinde, İstanbul’daki müzakereler “Erdoğan bölgesel bir oyuncu haline geliyor ve Atina yeni bir senaryoyla karşı karşıya” şeklinde geçiriliyor. Haberde, Donald Trump’ın tekrar ABD Başkanı olmasıyla birlikte Türkiye’nin, ABD-Türkiye ilişkilerini güçlendirmek ve “barış yapıcı” rolünü üstlenmek için bir fırsat elde ettiği kaydediliyor. “Ukrayna-Rusya görüşmeleri, İstanbul’u küresel diplomanın merkezi haline taşıdı.” ifadesi yer alıyor. Ayrıca, Avrupa ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin Türkiye ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldığına ve NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın da Antalya’da gerçekleştirildiğine dikkat çekiliyor.

BAŞARIDAN YENİ FIRSATLARA

Yunanistan’da yayımlanan Ta Nea gazetesinde “Türkiye merkezde, Yunanistan hiçbir yerde” başlıklı bir köşe yazısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in İtalya ziyareti eleştiriliyor. Miçotakis’ten önce İtalya’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok konuda avantaj sağladığı belirtilirken, “Başbakan (Miçotakis), Türkiye ve İtalya’nın yeni stratejik ilişkisi karşısında çaresiz izleyici gibi geri dönerken, Erdoğan’ın artık ilgilenecek çok daha ciddi konuları vardı” deniliyor. Türkiye’nin, Putin ve Zelenskiy’nin İstanbul’da buluşmasına yönelik haberin büyük bir etki yarattığı ifade ediliyor.

DİPLOMASİK GÜVENİRLİLİK

Azerbaycan merkezli medya kuruluşu Caliber, barış görüşmelerini “Türkiye’nin küresel arabulucu olarak genişleyen rolü” başlığıyla aktarıyor. Haberde, “Türkiye’nin uluslararası arabulucu olarak artan etkisi, Rusya, Ukrayna ve ABD’den delegasyonların İstanbul’da bir araya gelmesiyle bir kez daha ön plana çıktı.” bilgisi yer alıyor. Türkiye’nin tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaş sırasında hem Ukrayna’yı hem de Rusya’yı ziyaret eden tek NATO lideri olarak kişisel diplomasisinin güvenilirliğini artırdığı aktarılıyor.

MEDYANIN GÖRÜŞLERİ

Alman Welt gazetesinde, Erdoğan’ın savaş başladığından beri ülkesini vazgeçilmez bir güç olarak konumlandırdığı belirtiliyor. “Çatışmanın iki tarafının da İstanbul’da masaya oturması, sonuç beklentileri düşük olsa da Türkiye açısından sembolik bir başarıdır.” ifadesine yer veriliyor. Haberde Türkiye’nin, güçlü bir diplomasi oluşturmayı hedeflediği ve “İstanbul’u yeni Cenevre yapmak istiyor.” şeklinde bir yorum yapılıyor. Berliner Morgenpost gazetesinin haberinde ise Türkiye’nin arabuluculuk çabalarının önemine dikkat çekiliyor.

Son olarak Focus dergisi, Erdoğan’ın “gizli kazanan” olarak tanımlanmasını sağladığı yorumunu yaparak Türkiye’nin rolünü pekiştiriyor. “Erdoğan dünya sahnesine geri döndü ve görünüşe göre her zamankinden daha güçlü.” denilerek Türkiye’nin önemi vurgulanıyor. Belçika basınında ise müzakereler Dolmabahçe’den canlı yayınlarla aktarılırken, Türkiye’nin diplomatik rolü dikkat çekiyor.