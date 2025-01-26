Türkiye’nin E-İhracat Hedefi 2025’te Büyüyor

TİCARET BAKANLIĞI, E-İHRACAT HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin e-ihracat kapasitesini artırmak üzere 2025 yılı için hedefini 8 milyar dolar olarak belirliyor. Bakanlık, yapmış olduğu yazılı açıklamada, e-ihracatın ülke ekonomisine katkısını artırmak amacıyla 2022’de hayata geçirilen “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar” çerçevesinde önemli adımlar atıldığını belirtiyor. Türkiye’nin e-ihracat rakamları 2022 yılında 2,2 milyar doları bulurken, 2023’te bu rakam 5 milyar dolara, 2024’te ise 6,4 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı, büyümenin devamı için yeni destek ve stratejiler ile 2025 yılına kadar e-ihracat hacmini 8 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

E-İHRACATÇILARA DESTEK SAĞLANIYOR

Bakanlık, e-ihracatçılara bugüne kadar toplamda 320 milyon liralık destek sundu. Bu destekler, 207 şirket, 2 pazar yeri, 6 perakende e-ticaret sitesi ve 9 e-ihracat konsorsiyumunu kapsıyor. Aynı zamanda, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile Çin, ABD ve Kanada gibi hedef ülkeler için ek destekler de sağlanıyor.

E-İHRACAT POTANSİYELİ GÜÇLENİYOR

Bakanlık, e-ihracatçılara rehberlik etmek amacıyla E-Kolay İhracat Platformu’nu hayata geçirdi. Bu platformla birlikte, Çin, Rusya ve Latin Amerika pazarları için kapsamlı kılavuzlar yayımlanıyor. 2024 yılında gerçekleştirilen Çin ve Hindistan heyetlerinin ardından, 2025’te Brezilya, Endonezya ve Japonya gibi ülkelerde de faaliyetler devam edecek.

KÜRESEL E-İHRACAT ZİRVESİ PLANLANIYOR

Eylül 2024’te İstanbul’da gerçekleştirilen Küresel E-İhracat Zirvesi, 2025 yılında tekrar düzenlenecek. Zirve, 30’dan fazla küresel pazar yeri ve uzman konuşmacıyı bir araya getirerek Türkiye’nin e-ticaret alanındaki konumunu güçlendirecek. Bakanlık, 2028 yılı itibarıyla e-ihracatın toplam ihracattaki payını yüzde 10’a çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA