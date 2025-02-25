Türkiye’nin Ekonomi Yönetimine JPMorgan’dan Övgü

HASTANELERDE KATILIM PAYI AZALDI

Türkiye’deki hastanelerde hasta muayene katılım payının düşmesi, Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminlerini de geriletti. 23 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri ve devlet ile vakıf üniversite hastanelerinde muayene katılım payı 45 TL’den 20 TL’ye indirildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

Muayene katılım paylarındaki bu düşüş, enflasyon beklentilerini azalttı. ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, SGK’nın muayene katılım paylarındaki ocak ayındaki artışları geri almasının ardından, Şubat ayı için aylık ve yıllık enflasyon tahminlerini aşağıya doğru güncelledi. JPMorgan, Türk hükümetinin sağlık fiyatlarındaki düzenlemeleri kısmen geri çevirdiğini ifade ederek, “Toplam potansiyel dozaj etkisi yüzde 1’e kadar ulaşabilir” dedi.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

JPMorgan, sağlık fiyatlarındaki aşağı yönlü ayarlamalar sebebiyle Şubat ayı için aylık TÜFE beklentisini yüzde 3,5’ten yüzde 2,7’ye indirdi. Ocak’ta manşet enflasyonun yüzde 42,1 iken, olumlu baz etkisiyle Şubat ayında yüzde 39,6 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. JPMorgan’ın önceki beklentisi ise yüzde 40,7 seviyesindeydi.

2025 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ayrıca JPMorgan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 27,2 olarak koruduklarını belirtti. Raporda, “Maliye Bakanlığı, TCMB ve diğer ilgili bakanlıkların enflasyonun azaltılması için gösterdikleri uyum cesaret verici” ifadesine yer verildi. Uygulanan enerji fiyat artışlarının sağlık fiyatlarındaki düşüşleri telafi edebileceği vurgulandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİLERİ

JPMorgan, TCMB’nin Mart ve Nisan ayında 250’şer baz puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini ve 2025 yılı sonuna kadar yüzde 30 seviyesinde politika faizi ile yıla veda edeceğini belirtti. Bu konuda güvenin artarak sürdüğü ifade edildi.