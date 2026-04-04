Türkiye’nin En Büyük Canlı Hayvan Pazarında Yoğunluk Artıyor

KURBAN BAYRAMI İÇİN PAZARDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Türkiye’nin en büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki pazar, geleneksel cumartesi etkinliği ile besicileri ve alıcıları bir araya getirmeye devam ediyor.

Yaklaşık 10 bin hayvan kapasiteli pazar, ülke genelinden gelen yüksek talep ile son günlerde belirgin bir yoğunluk yaşamaya başladı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte pazardaki hareketliliğin artması bekleniyor.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIMI HAREKETLENİYOR

Pazarda, büyükbaş hayvan alım-satımında belirgin bir hareketlilik gözlemlenirken, küçükbaş hayvan talebinin ise sınırlı kaldığı ifade ediliyor. Sivas merkezden gelen besici Şemsettin Koç, pazarın kalabalık olduğunu belirterek, “Pazarımızı görüyorsunuz, çok güzel ve kalabalık. Her hafta buradayım. Hayvan alıp satıyoruz. Fiyatlar piyasaya göre iyi. Kurban payı 50 bin liradan aşağı olmaz. Tosun fiyatları ise 35-40 bin lira arasında. Yavaş yavaş hareketlenme başlıyor.” dedi.

FİYAT ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

İlçe merkezinde alım satım yapan Alper Arı, pazardaki fiyat araştırmalarının artış göstermesi üzerine şunları söyledi: “Şu anda pazar hareketli. Ancak fiyatlar yüksek olduğu için satan da çekiniyor, alacak olan da bekliyor. Kurban Bayramı öncesi her şey netleşir. Şu an herkes fiyat araştırıyor. Küçükbaş hayvan Şarkışla’da yok denecek kadar az, genelde büyükbaş hayvan alım satımı yapılıyor.”

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TALEBİ DÜŞÜK

Sivas merkezden gelen Selim Kılıçoğlu ise, küçükbaş hayvan piyasasının durgun olduğunu ve talebin ağırlıklı olarak büyükbaş hayvanlara yöneldiğini ifade ederek, “Küçükbaş tamamen bitik, büyükbaş biraz daha iyi. Daha önce 12-13 bin liraya verdiğimiz hayvanları şimdi de aynı fiyatlara satmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.