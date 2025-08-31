Türkiye’nin En Değerli Markası THY

MARKA SAYISI ARTTI

2007 yılından itibaren her yıl yayınlanan liste, bu yıl sermaye piyasasındaki genişlemeyle birlikte 100 markadan 125 markaya yükseklik kazandı. Araştırmalara göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle üst üste bir kez daha en üst sırada yer alıyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ KATILIM

Raporda belirtilene göre, bankacılık sektörü listedeki en geniş katılıma sahip alan olarak öne çıkıyor. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Akbank, marka değerleriyle dikkat çeken bankalar arasında bulunuyor.

DİĞER ÖNEMLİ SEKTÖRLER

Dayanıklı tüketim alanında Arçelik ve Vestel’in marka değerlerini artırarak ilk beş içinde yer aldığı görülüyor. Otomotiv ve teknoloji sektöründe ise Ford Otosan ile yerli otomobil üreticisi Togg ön plana çıkıyor. Gıda ve perakende sektöründe ise Ülker ve BİM, konumlarını koruyor.

İLK 5 MARKA BELİRLENDİ

Brand Finance’in verilerine göre Türkiye’nin en değerli 5 markası şu şekilde sıralanıyor: 5-Ford Otosan (Otomotiv) – 905 milyon dolar, 4-Vestel (Dayanıklı Tüketim) – 928 milyon dolar, 3-İş Bankası (Bankacılık) – 1 milyar 240 milyon dolar, 2-Arçelik (Dayanıklı Tüketim) – 1 milyar 645 milyon dolar ve 1-Türk Hava Yolları (Hava Yolu) – 2 milyar 266 milyon dolar.