Gündem

Türkiye’nin En Uzun Irmağı Kuraklıkta

turkiye-nin-en-uzun-irmagi-kuraklikta

MEVSİM NORMALLERİ ÜSTÜ SICAKLAR SU KAYNAKLARINI ETKİLİYOR

Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, günlük yaşamı zorlaştırmakla kalmayıp, su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Yurt genelinde pek çok baraj, dere ve nehirde su seviyelerinde belirgin bir düşüş gözlemleniyor.

KIZILIRMAK’IN DURUMU

Sivas’ın İmranlı ilçesinin Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’e ulaşan Kızılırmak, 1.355 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ırmağı olarak biliniyor. Ancak son zamanlarda, yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle Kızılırmak, eski coşkusunu kaybetmiş durumda.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara’da Kar Maskeli Hırsızlık Olayı

Ankara'da bir hırsız, kar maskesi takarak park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gündem

Kastamonu Türbede Yangın Ortaya Çıktı

Azdavay'daki bir türbede başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ancak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.