Türkiye’nin En Uzun Irmağı Kuraklıkta

MEVSİM NORMALLERİ ÜSTÜ SICAKLAR SU KAYNAKLARINI ETKİLİYOR

Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, günlük yaşamı zorlaştırmakla kalmayıp, su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Yurt genelinde pek çok baraj, dere ve nehirde su seviyelerinde belirgin bir düşüş gözlemleniyor.

KIZILIRMAK’IN DURUMU

Sivas’ın İmranlı ilçesinin Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’e ulaşan Kızılırmak, 1.355 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ırmağı olarak biliniyor. Ancak son zamanlarda, yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle Kızılırmak, eski coşkusunu kaybetmiş durumda.