Türkiye’nin Gururu Kaan, ABD Medyasında

TÜRKİYE’NİN YENİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN İLE GURUR DUYULUYOR

Dünya, Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN ile ilgili gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediyor. Özellikle Amerikan medyası, bu yerli savaş uçağını mercek altına alıyor. National Interest dergisi, KAAN’ın teknik özelliklerini detaylandırarak, bu savaş uçağının Amerikan F-35 ve Rus SU-57 ile karşılaştırılmasını sağlıyor.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİ

Analizde, “Gövde ve kanat özellikleri, dahili silah yuvası, KAAN’ın hayalet uçak kapasitesini artırıyor, radara yakalanma riskini azaltıyor” ifadeleri yer alıyor. Ayrıca, milli muharip uçağın yapay zeka destekli harp kabiliyetine sahip olduğu vurgulanıyor. KAAN ile Türkiye, 5’inci nesil savaş uçağı üreten dördüncü ülke olma yolunda büyük adımlar atıyor.

JEOPOLİTİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu analizde, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından milli uçak projesinin hız kazandığı hatırlatılıyor. KAAN, “Türkiye’nin jeopolitik bildirisi” olarak değerlendiriliyor. Türk savunma sanayiinin bağımsızlığı gün geçtikçe artarken, KAAN’ın Türkiye’yi kendi kendine yeterli bir ülke konumuna taşıyacağı ifade ediliyor. Ayrıca Rus devlet destekli televizyon ağı RT de Türkiye’nin savaş gemisi projelerine dikkat çekerek, “Türkiye, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olacak yeni nesil savaş gemisi üretiyor” bilgisini veriyor.

KAAN ÜRETİM FAALİYETLERİ VE TESTLER

Beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ın üretim faaliyetleri Mart 2022’de başladı. KAAN, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmiş aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık gibi özelliklere sahip. Mayıs-Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlandı ve Kasım 2022’de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen sistem testlerinin ardından 10 Şubat 2023’te hangardan çıktı.

İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

KAAN, geçtiğimiz yıl ilk motor çalıştırma ve yavaş taksi testlerini tamamladıktan sonra 21 Şubat 2024’te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İkinci test uçuşunu 6 Mayıs 2024’te gerçekleştiren KAAN, bu uçuşta 14 dakika havada kalarak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaştı.

KAAN’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAAN, maksimum seyir hızı 1,8 Mach, irtifa tavanı 55.000 ft, güç limitleri +9g/-3,5g, dahili silah yuvası, süperseyir kabiliyeti, düşük radar izi, çoklu görev profili, hava-hava kabiliyeti ve hava-kara kabiliyeti gibi özelliklere sahip bir savaş uçağı olarak dikkat çekiyor.