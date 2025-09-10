Türkiye’nin İlk Deniz Kaplumbağası Ambulansı

DENİZ KAPLUMBAĞASI AMBULANSI HİZMETE GİRDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Türkiye’nin ilk deniz kaplumbağası ambulansı DEKAFOK bünyesinde çalışmaya başladı. Bu özel donanıma sahip araç, Muğla’dan Mersin Samandağ’a kadar uzanan kıyı bölgesinde yaralı deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlılarına hızlı müdahale sağlamak için tasarlandı. Ambulansta, yaralı hayvanlara acil müdahale yapabilmek amacıyla çeşitli tıbbi malzemeler, acil müdahale kitleri ve ilk yardım çantaları yer alıyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Antalya’nın kıyılarının deniz kaplumbağalarının en yoğun üreme alanlarından biri olduğunu belirtti. Deval, “Mayıs-Ağustos dönemi, kaplumbağaların üreme zamanı ile turizmin en yoğun dönemine denk geliyor. Bu süreçte kaplumbağalar insan kaynaklı tehlikelerle karşılaşıyor, ölümler ve yaralanmalar yaşanıyor. Ancak bugüne kadar böyle bir ambulans söz konusu değildi. Artık Kaş’tan Samandağ’a kadar gelen ihbarlara hızlıca ulaşarak ilk yardım uygulayabileceğiz. Araç, yaralı kaplumbağaların kaybedilmeden merkezimize getirilmesini sağlayacak.” diye ekledi.

DENİZ EKOSİSTEMİNE GENİŞ KAPSAMLI DESTEK

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, ambulansın yalnızca deniz kaplumbağalarına değil, deniz ekosistemindeki tüm canlılara da hizmet vereceğini vurguladı. Akyol, “Son iki ayda ortalama 9 yaralı kaplumbağa aldık. Türkiye’nin her yerinden gelen ihbarlara açığız. Ambulansımız 7 gün 24 saat hizmette. Ayrıca Türkiye’nin ilk kaplumbağa ihbar hattı olan 0850 335 07 07 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.” şeklinde konuştu.