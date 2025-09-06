TÜRKİYE’NİN İSPANYA ÜZERİNDEKİ TEK GALİBİYETİ

TÜRKİYE İSPANYA’DA TARİHİ GÜCE KAVUŞUYOR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, yarın İspanya ile karşılaşacak. Bu mücadelede A Milli Futbol Takımı’nın son Avrupa şampiyonu rakibini yenme şansı bulunuyor. Türkiye, İspanya ile tarihteki yalnızca bir galibiyetini 71 yıl önce elde etti. A Milli Takım, İspanya ile oynadığı 11 karşılaşmada yalnızca bir defa galip geldi. Bu galibiyet, 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçında 1-0’lık skorla elde edildi. Milliler, bu maçın ardından İspanya ile oynadığı 8 karşılaşmayı da kazanamayıp, 5 mağlubiyet alırken, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Ayrıca, Türkiye son 7 randevuda rakibine sadece bir gol atma başarısı gösterdi.

SON 9 YILDA İKİNCİ KEZ BULUŞUYORLAR

Türkiye ile İspanya, yarın 12. kez karşı karşıya gelecek. Türk Milli Takımı, geçmişteki 11 karşılaşmada yalnızca bir galibiyet alırken, 6 kez rakibine yenilerek 4 kez de eşitliği sağladı. Bu maçlar arasında Avrupa Şampiyonası’nda 1, Dünya Kupası Elemeleri’nde 5, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 2 ve özel maçlarda da 3 karşılaşma yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, bu süreçte rakip filelere 5 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü. Türkiye ile İspanya son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşı karşıya geldi ve Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçını İspanya 3-0’lık skorla kazandı. Bu maçta İspanya’nın gollerinden 2’sini Alvaro Morata, 1’ini ise Nolito attı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası’na ilk katılımını 1954 yılında yaşadı ve bu süreçte İspanya’yı kura çekimiyle saf dışı bıraktı. İsviçre’de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde Türkiye, İspanya ile oynadığı ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup oldu fakat ikinci karşılaşmayı evinde 1-0 kazandı. O dönemki statü gereğince İtalya’nın başkenti Roma’da tarafsız sahada bir kere daha karşı karşıya geldiler. Bu müsabaka 2-2 berabere sonuçlanınca, finallere katılacak ekip kura ile belirlendi. İtalyan çocuk Luigi Franco Gemma tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Türkiye, finallerde yer alma hakkını elde etti.