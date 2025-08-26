Türkiye’nin KAAN’ı, ABD’de incelendi

SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRKİYE’Yİ GURURLANDIRAN GELİŞMELER

Dünya, Türkiye’nin gururu olan milli muharip uçak KAAN ile ilgili kayda değer gelişmeleri yakından izliyor. Özellikle ABD medyası bu konuyu mercek altına alıyor. National Interest dergisinde KAAN hakkında yapılan ayrıntılı analizde, uçağın teknik özellikleri ele alındı. KAAN, Amerikan F-35 ve Rus SU-57 savaş uçakları ile kıyaslandı.

TÜRKİYE 5’İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİYOR

Yapılan analizde, “Gövde ve kanat özellikleri, dahili silah yuvası, KAAN’ın hayalet uçak kapasitesini artırıyor, radara yakalanma riskini azaltıyor.” ifadesine yer verildi. Milli muharip uçağın yapay zeka destekli harp kabiliyetiyle donatıldığı belirtildi. Böylece Türkiye, 5’inci nesil savaş uçağı üretebilen dördüncü ülke konumuna geleceği vurgulandı.

KAAN’IN JEOPOLİTİK ANLAMINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Analiz aynı zamanda, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından milli uçak projesinin hızlandırıldığını hatırlattı. Haberde, “KAAN, Türkiye’nin jeopolitik bildirisi” şeklinde bir ifadenin yanı sıra Türk savunma sanayinin giderek daha bağımsız hale geldiği vurgulandı. KAAN’ın Türkiye’yi kendi kendine yeten bir ülke haline getireceği ifade edildi.

SAVAŞ GEMİSİ PROJELERİ İLGİ ÇEKİYOR

Rus devlet destekli televizyon ağı RT de Türkiye’nin savaş gemisi projelerine dikkat çekti. Ağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kaçıranlar için… Türkiye, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olacak yeni nesil savaş gemisi üretiyor.” ifadesini kullandı ve projenin detaylarını özetledi.

ÜRETİM FAALİYETLERİ 2022’DE BAŞLADI

KAAN’ın beşinci nesil savaş uçağı üretim faaliyetlerine Mart 2022’de başlandı. Uçak, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme gibi yeteneklere sahip. Mayıs-Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlandıktan sonra, Kasım 2022’de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde yoğun sistem testleri gerçekleştirildi ve 10 Şubat 2023’te planlanan tarihten önce hangardan çıkışı yapıldı.

KAAN’IN İLK UÇUŞU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAAN, ardından ilk motor çalıştırma ve ilk yavaş taksi testlerini gerçekleştirdi. Uçağın ilk uçuşu 21 Şubat 2024’te yapıldı ve 6 Mayıs 2024’te ikinci kez havalandı. İkinci test uçuşu sırasında KAAN, 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

KAAN’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

– Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

– İrtifa Tavanı: 55.000 ft

– Güç Limitleri: +9g/-3,5g

– Dahili Silah Yuvası

– Süperseyir Kabiliyeti

– Düşük Radar İzi

– Çoklu Görev Profili

– Hava-Hava Kabiliyeti

– Hava-Kara Kabiliyeti