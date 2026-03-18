Türkiye’nin Müdahelesiyle Pakistan Afganistan Operasyonunu Durdurdu

DÜNYA ÜZERİNDE ARABULUCULUK GÖREVİ

Dünyanın arabulucu ülkesi olan Türkiye, önemli bir gelişme ile tekrar sahneye çıktı. Pakistan, 22 Şubat’ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılara yanıt olarak Afganistan sınırında “terör kampı” olarak nitelendirdiği 7 noktayı hedef aldığını bildirdi. Bu duruma Afganistan yönetimi de 26 Şubat’ta, Pakistan’a ait askeri tesislere düzenlediği saldırılar ile karşılık verdi. Pakistan ise bu saldırılara misilleme yaparak Kabil ve sınır bölgesinde belirli hedefleri vurma sürecine girdi.

PAKİSTAN GÜVENLİK OPERASYONLARINI DURDURDU

Pakistan, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’nin talepleri üzerine, Afganistan’a yönelik askeri operasyonlarını geçici olarak durduracağını açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli bir sosyal medya platformunda bu durumu dile getirdi. Tarar, duraklamanın 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece yarısından itibaren başlayacağını ve 23 Mart’ı 24 Mart’a bağlayan gece yarısına kadar geçerli olacağını belirtti. Ancak, Pakistan sınırları içinde herhangi bir saldırı veya terör olayı meydana gelmesi durumunda operasyonların yeniden başlayacağı konusunda da uyarıda bulundu.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ VE ATEŞKES

Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim’de açıklanan 48 saatlik ateşkes, Türkiye ve Katar’ın desteğiyle Doha’da gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçları doğrultusunda uzatılmıştı. Doha’daki görüşmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Toplantıların ana gündem maddesi mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözümüydü. 14 saat süren müzakerelerin ardından, konuyla ilgili teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan ve Afganistan temsilcileri bu amaçla 25 Ekim’de İstanbul’da bir araya geldi.

