Türkiye’nin Ulaşım Rolü Devam Ediyor

ULUSLARARASI ULAŞIMDA TÜRKİYE’NİN KAVŞAK ROLÜ

Türkiye, uluslararası ulaşım alanındaki kavşak rolünü sürdürmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail’in Gazze’ye saldırıları, 2021’de Süveyş Kanalı’nda meydana gelen gemi kazası ve Orta Doğu’daki sıcak gelişmeler, sektörü yeni çözümler ve arayışlar bulmaya yönlendiriyor. Bu bağlamda, ‘Yeni İpek Yolu’ olarak nitelendirilen Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi, dünya genelinde yaşanan bu krizlere bakıldığında ticarete yeni bir soluk katma potansiyeli taşıyor.

ASYANIN VE AVRUPA’NIN BAĞLANTISI

Proje hayata geçtiğinde, kritik su yollarının hem küresel hem de bölgesel ticaretteki önemi azalacak. Bu durum, Asya ile Avrupa arasındaki ulaşımın önemli ölçüde kısalmasına neden olacak. Proje, alternatif bir rotanın oluşturulmasını sağlayacak ve sektördeki ekonomik sorunların çözümünde büyük bir rol üstleniyor.

BAKAN URALOĞLU ÇİN ZİYARETİNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kapsamda yoğun temaslarını sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, 21-25 Mayıs tarihleri arasında Çin’de yapılacak 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı’na katılacak. Fuarın ana teması ‘İpek Yolu Entegrasyonu – Açık İş Birliği’ olarak belirlenmiş durumda.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU

Bakan Uraloğlu, fuar kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye’nin küresel lojistik, ulaştırma ve ticaret alanındaki stratejik rolünü anlatacak. Çinli mevkidaşı ile ikili bir görüşme yaparak, iki ülke arasındaki iş birliklerini derinleştirmeyi hedefliyor. Bu ziyaret, Orta Koridor üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin güçlenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

HAVACILIKTA YENİ ANLAŞMALAR

Son günlerde iki ülke arasında sivil havacılık alanında, 15 yıl aradan sonra önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Haftalık yolcu sefer hakkı, 21’den 49’a çıkarıldı. Bakan Uraloğlu, bu gelişmeyi “Türk sivil havacılığı yeni bir çağ başlatıyor. Çin, küresel ölçekte önem taşıyan bir pazar.” şeklinde değerlendirdi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ VE TOPLANTILAR

Fuar süresince, Çin-Orta Asya Zirvesi’nin sonuçlarının uygulanmasına odaklanılacak. Ayrıca, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi eşleştirme toplantıları ve e-ticaret iş birliklerinin geliştirilmesi için oturumlar da yapılacak.

ORTA KORİDOR’UN ÖNEMİ

Toplantılarda Türkiye’nin, Çin’den Avrupa’ya uzanan Orta Koridor üzerindeki rolü tekrar gündeme getirilecek. Uraloğlu’nun konuşmalarında, bu güzergahın güvenli, hızlı ve maliyet etkin yapısıyla alternatif ticaret rotası olarak sunduğu değer vurgulanacak.