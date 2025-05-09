Türkiye, PKK’nın Fesih Sürecinde Önemli Noktada

HİSSEDİLEN TARİHİ EŞİK

Türkiye, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinde önemli bir aşamaya geldi. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı “silah bırakma ve örgütü feshetme” açıklamasının ardından örgüt, geçen hafta kongresini gerçekleştirerek fesih ve silah bırakma kararı aldı. AK Parti’nin üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynakları, bu kararın geçen hafta sonunda kamuoyuna açıklanmasının planlandığını, ancak DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle açıklamanın ertelendiğini aktardı. Güvenlik kaynakları ise, örgütün bir-iki gün içinde kararlarını gündeme getireceğini belirtti.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE FESİH SÜRECİ

Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te başlattığı sürecin ivme kazanmasını sağladı. Öcalan, DEM Parti heyetine gönderdiği mektupta, “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” ifadelerini kullandı. PKK Yürütme Komitesi, 1 Mart’ta ateşkes ilan ederek Öcalan’ın çağrısına uyacağını duyurdu. Örgütün sözde yöneticisi Mustafa Karasu da, “Öcalan’ın ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nın feshini ve silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz” diyerek sürece destek verdi.

HUKUKİ VE İDARİ HAZIRLIKLAR

AK Parti ve devlet birimleri, PKK’nın fesih kararına paralel olarak hukuki ve idari adımlar belirlemek için taslak bir program hazırladı. Güvenlik birimleri, Öcalan ile ilgili görüşmelere de yer verdi. AK Parti kaynakları, “Kritik eşik, silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldı. Hukuki adımlarla ilgili hazır bir taslağımız var. Örgütten gelecek açıklamadan sonra biz de atacağımız adımları masaya yatıracağız” dedi. Hazırlıklar arasında hasta tutukluların durumu gibi konuların 10. Yargı Paketi’nde yer alması ve İnfaz Yasası’nda değişiklikler yapılması öngörülüyor. Ancak bu adımların “PKK veya DEM Parti’nin taleplerine yanıt” olarak değerlendirilmemesi gerektiği de vurgulanıyor.

ÖCALAN’IN İMRALI’DAKİ DURUMU

AK Parti kurmayları, Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmasına yönelik herhangi bir plan olmadığını açıkça ifade etti. Öcalan’ın İmralı’dan çıkmak istemediği, dışarıda güvenlik sorunları yaşayabileceği düşünülüyor. AK Parti kaynakları, “Öcalan, birçok istihbarat örgütüyle çalışmış biri. Dışarıda nefes aldırmazlar ona” değerlendirmesini yaptı. Bunun yerine, Öcalan’ın cezaevi şartlarının esnetilmesi planlanıyor. İmralı’da kendisine bir görevli tahsis edilecek, DEM Parti ve ailesiyle daha sık görüşmesine izin verilecek. Ayrıca, Öcalan’ın görüşmek istediği kişilere erişim sağlanacağı kaydedildi.

HASSAS SÜREÇTEKİ GÖZLEMLER

AK Parti, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda sürecin kamuoyunda yanlış anlaşılmaması için uyanık bir durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan toplantılarda, sürece dair açıklamaların yalnızca yetkili isimlerce yapılmasına karar verildi. AK Parti kurmayları, “Süreç çok hassas. Milletvekilleri, teşkilatlar veya parti yönetiminden yapılacak her açıklama tartışmalara yol açabilir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları çerçevesinde hareket edilecek. DEM Parti’den de aynı hassasiyeti bekliyoruz” dedi.

SİYASETTE YANKILAR

PKK’nın fesih kararı, siyasette büyük yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat’ta “Terörsüz Türkiye çabalarında yeni bir safhaya geçilmiştir” ifadesini kullandı. MHP lideri Bahçeli, Öcalan’ın çağrısını “baştan sona değerli ve önemli” olarak değerlendirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Çağrı boşta kalmamalı, hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılmalı” diyerek sürecin devamı için beklentilerini dile getirdi. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin şeffaf bir şekilde TBMM çatısı altında yürütülmesi gerektiğini vurgularken, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, çağrıyı “kirli bir pazarlık” olarak nitelendirdi.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Güvenlik kaynakları, PKK’nın fesih kararını açıklamasıyla birlikte sürecin hızlanacağını öngörüyor. DEM Parti kaynakları ise sürecin “karşılıklı iyi niyet” temeli üzerinde ilerleyeceğini belirtiyor. AK Parti, toplumsal tepkileri izlemek için bir heyet oluşturdu. Bu heyet, silah bırakma sonrasında kamuoyunun beklentilerini raporlayarak Cumhurbaşkanına sunacak. Öte yandan, bazı çevrelerin “pazarlık” imajı oluşturmaya çalıştığına dikkat çeken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terörsüz Türkiye hedefi, millet şuuru ve devlet aklıyla yürütülüyor. Karalama kampanyalarına izin vermeyeceğiz” dedi.