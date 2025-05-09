Türkiye, PKK’nın Fesih Sürecinde Tarihi An

PKK’NIN TARİHİ FESİH SÜRECİ

Türkiye, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecinde önemli bir aşamaya gelmiş durumda. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısı sonrasında, örgütün geçen hafta kongresini toplayarak fesih ve silah bırakma kararı aldığı bildirildi. AK Parti üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynakları, bu kararın geçen hafta sonu kamuoyuna açıklanmasının planlandığını ancak DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sebebiyle açıklamanın ertelendiğini kaydetti. Güvenlik kaynakları, örgütün kararlarını önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağını ifade etti.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISINI DESTEKLEYEN AÇIKLAMALAR

Öcalan’ın 27 Şubat tarihli “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ekim 2024’te başlatılan bir süreçle daha da önem kazandı. Öcalan, DEM Parti heyetine gönderdiği mektubunda, “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” dedi. PKK Yürütme Komitesi, hızlı bir şekilde 1 Mart’ta ateşkes ilan ederek bu çağrıya uyacaklarını bildirdi. Örgütün sözde yöneticisi Mustafa Karasu, “Öcalan’ın ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nın feshini ve silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz” sözleriyle sürece destek verdi.

HUKUKİ HAZIRLIKLAR VE ADIMLAR

AK Parti ve devlet yetkilileri, PKK’nın fesih kararına uygun olarak hukuki ve idari adımlar için bir taslak program oluşturdu. Güvenlik birimleri, bu çerçevede Öcalan ile de görüşmeler gerçekleştirdi. AK Parti kaynakları, “Kritik eşik, silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldı. Hukuki adımlarla ilgili hazır bir taslağımız var. Örgütten gelecek açıklamadan sonra atacağımız adımları değerlendireceğiz” diye belirtti. Hazırlıklar, hasta tutukluların durumu gibi konuların 10. Yargı Paketi’nde yer alması ve İnfaz Yasası’nda yapılacak değişiklikler üzerine yoğunlaşıyor. Ancak bu süreçlerin “PKK veya DEM Parti’nin taleplerine yanıt” olarak algılanmaması gerektiği vurgulandı.

ÖCALAN’IN CEZAEVİ KOŞULLARI

AK Parti yetkilileri, Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmasına dair bir planları bulunmadığını kesin bir dille ifade etti. Öcalan’ın kendisinin de İmralı’da kalmak istemediği, dışarıda güvenlik sorunlarıyla karşılaşabileceği düşüncesinde olduğu aktarıldı. AK Parti kaynakları, “Öcalan, birçok istihbarat örgütüyle çalışmış biri. Dışarıda ona rahat vermezler” değerlendirmesinde bulundu. Bunun yerine, Öcalan’ın cezaevi şartlarının yumuşatılması üzerinde duruluyor. İmralı’da özel bir görevli tahsis edilerek, DEM Parti ve ailesiyle daha sık bir araya gelmesine izin verilmesi planlanıyor. Ayrıca, Öcalan’ın görüşmek istediği kişilere erişim sağlanacağı ifade edildi.

HASSAS SÜREÇ İÇİN ALARM DURUMU

AK Parti, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda sürecin yanlış anlaşılmaması için dikkatli bir yaklaşım sergiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki toplantılarda, sürece ilişkin açıklamaların yalnızca yetkili kişiler tarafından yapılması kararlaştırıldı. AK Parti kurmayları, “Süreç çok hassas. Milletvekilleri, teşkilatlar veya parti yönetiminden yapılacak her açıklama tartışmalara yol açabilir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları doğrultusunda hareket edilecek. DEM Parti’den de aynı duyarlılığı bekliyoruz” dediler.

SİYASETTEKİ YANSIMALAR

PKK’nın fesih kararı siyasette önemli yansımalar yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat tarihinde “Terörsüz Türkiye çabalarında yeni bir safhaya geçilmiştir” derken, MHP lideri Bahçeli, Öcalan’ın çağrısını “baştan sona değerli ve önemli” olarak değerlendirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Çağrı boşta kalmamalı, hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılmalı” diyerek sürecin devamı için beklentilerini dile getirdi. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin TBMM çatısı altında şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise çağrıyı “kirli bir pazarlık” olarak nitelendirdi.