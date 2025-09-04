Türkiye, SDG’ye Uyarı Yapıyor!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta gerçekleştirdiği basın bilgilendirme toplantısında çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin Suriye’deki güncel duruma ilişkin sorularını yanıtlayan Bakanlık kaynakları, SDG terör örgütüyle ilgili önemli bilgilere yer verdi. “SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır” açıklamasında bulunarak Türkiye’nin konudaki hassasiyetini vurguladı. Ayrıca, “SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğimiz ve Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimiz defalarca belirtilmiştir” dedi.

SURİYE’YE HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK

Bakanlık kaynakları, SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uyması gerektiğini dile getirerek, bu örgütün Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteği verecektir” ifadesini kullandı.

EGE’DE YAŞANAN TARTIŞMALAR

Bakanlık kaynakları, Türkiye’ye ait iki adet F-16 savaş uçağının, Rodos ile Meis arasında uçuş planı sunmadan hareket ederek Atina FIR hattını ihlal ettiğine dair Yunan basınındaki haberlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. “Ege ve Doğu Akdeniz’in uluslararası hava sahasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile yıllardır deniz üzerinde düzensiz göçle mücadele ve tanımlanmış deniz resminin oluşturulması kapsamında Deniz Karakol uçuşları gerçekleştirilmektedir” şeklinde ifade eden kaynaklar, bu uçuşların hem millî hem de NATO çerçevesinde yapıldığını belirtti. Yunanistan tarafından Türkiye’ye ait silahsız uçağa müdahale edildiğini ve bu durumda Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Ani Reaksiyon uçakları ile itidalli bir duruş sergilendiğini aktardılar.

Ayrıca, “Bu olayın Yunanistan’ın son dönemde gerek söylemde gerek sahada attığı gerginliği artırıcı adımlarının yeni bir örneğini teşkil ettiği ve iki ülke arasında imzalanan 2023 tarihli Atina Bildirgesinin lafzı ve ruhuna aykırı olduğu değerlendirilmektedir” şeklinde değerlendirmelerde bulunarak Türkiye’nin uzlaşmadan yana olduğunu bir kez daha vurguladılar. Amacın, bölgede olumlu atmosferin korunması olduğunu ifade eden Bakanlık, bu yöndeki çabalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.