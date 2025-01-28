Türkiye Sigorta Güçlü Finansal Sonuçlar Açıkladı

KARLILIK VE GELİR ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Şirketin prim üretimi 2024 yılında %70 artış göstererek 101,4 milyar TL’ye ulaştı. Alınan net primler %43 artışla 48,2 milyar TL olurken, teknik gelirler %99 oranında yükseldi. Teknik denge ise %118 büyüme göstererek 17,3 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Şirketin net dönem kârı, bir önceki yıla göre %107 artarak 12,8 milyar TL’ye erişti.

BİLANÇO TARAFINDA GÜÇLÜ GÖSTERGELER

Türkiye Sigorta’nın toplam cari varlıkları %7 artışla 87,3 milyar TL’ye yükseldi. Cari olmayan varlıkları ise %30 büyümeyle 8 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Teknik karşılıklar %9 artarken, beklenen net hasar %38 yükseldi. Şirketin özkaynakları %20 artarak 27,7 milyar TL’ye erişti.

TURSG hissesi 28 Ocak 2025 itibarıyla 17,30 TL seviyesinde işlem görüyor. Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 6,77, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) ise 3,13 olarak hesaplandı. Yıl içerisinde en düşük 12,10 TL’ye kadar gerileyen hisse, en yüksek seviyesini 31 Aralık’ta 18,33 TL ile gördü.

BÜYÜME TRENDi DEVAM EDİYOR

Çeyreklik bazda prim üretimi, teknik denge ve net kârda istikrarlı bir büyüme trendi gözlemlenirken, analistler Türkiye Sigorta’nın güçlü mali yapısının sürdüğünü belirtiyor. Şirketin önümüzdeki dönemde de sektörün en önemli oyuncularından biri olarak konumunu koruması bekleniyor.

Kaynak: KAP