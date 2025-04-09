Türkiye Sofralık Zeytin Üretiminde Zirvede

TÜRKİYE, ZEYİN ÜRETİMİNDE LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Zeytin üretiminde dünya genelinde önemli bir konuma sahip olan Türkiye, 2024/2025 döneminde sofralık zeytin üretiminde Mısır’ı geçerek 700 bin tonla dünyanın birincisi durumuna geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) verilerine dayanarak yapılan incelemelere göre, ülke genelinde zeytin ağacı sayısı ve sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi artış gösteriyor.

ZEYTIN AĞACI SAYISI HIZLA ARTIYOR

Zeytin yetiştiriciliği alanındaki çalışmalara bağlı olarak zeytin ağacı sayısı 2001 yılında 99 milyonken, geçen yıl itibarıyla bu sayı 205 milyona ulaştı.

ÜRETİMDE GELECEK 6 KAT ARTAN HIZ

Ağaç sayısındaki bu iki katlık artış, üretime de olumlu yansıdı. Zeytin üretimi 2001 ile 2024 yılları arasında 6 katın üzerinde bir artış sergileyerek 600 bin tondan 3 milyon 750 bin tona sıçradı. Üretim, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında artış göstererek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

DÜNYA LİDERİ TÜRKİYE

Zeytinyağı üretimi de 2024/2025 döneminde 475 bin tona ulaştı. Sofralık zeytin üretiminde, Türkiye Mısır’ı geçerek en üst sırayı elde etti. Türkiye 700 bin tonla birinci, Mısır 600 bin tonla ikinci ve İspanya ise 468 bin tonla üçüncü durumda bulunuyor.

HEDEFLER İLERLEME GÖSTERİYOR

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytincilik sektöründe 2007’de ortaya konan zeytinyağı ve sofralık zeytinde dünya ikinciliği ile zeytin ağaç sayısını iki katına çıkarma hedeflerinin 2022/2023 ve 2024/2025 yıllarında başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

İSPANYA’YI GERİDE BIRAKIYORUZ

Türkiye’nin zeytin ağacının anavatanı olduğunu vurgulayan Tan, “Zeytin, Anadolu’dan yayıldı ve zamanla İspanya zeytincilikte ön plana çıktı. Son 15-20 yıl içinde liderlik sıralaması İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Türkiye şeklindeydi. Ara sıra Türkiye ile Tunus yer değiştirebiliyordu.” şeklinde ifade etti.

ZEYTINDE DÜNYA BİRİNCİSİ

Tan, Türkiye’nin sofralık zeytin üretiminde Mısır’ı geride bıraktığını belirterek, “2024/2025 döneminde de elde edilen başarı tesadüf değil. Zeytinyağı üretiminde 475 bin tonla dünya ikincisi, sofralık zeytinde ise 700 bin tonla dünya birincisi konumundayız. Hedeflerimizi belirlerken Türkiye’de 100 milyon zeytin ağacı vardı. Hükümet yeni dikimlere teşvik amacıyla fidan yardımı yaptı ve bu sayıyı iki katına çıkardık. Zeytin ağacı sayısı her yıl artıyor ve hedefimiz 250 milyona ulaşmak. Ağaç sayısında İspanya’nın ardından ikinci sıradayız.” dedi.