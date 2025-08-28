Türkiye, Suriye Hükümetinin her tedbirine destek verecektir

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta yaptığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Son bir hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin teslim olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ise kalıcı güvenliği sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat çalıştığı ifade edildi. Aktürk, “Son bir haftada barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim olmuş, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir.” dedi.

Suriye Harekât Alanlarında devam eden tünel imha faaliyetlerine değinen Aktürk, Münbiç bölgesinde 8 kilometre uzunluğundaki tünelin imha edilmesiyle birlikte imha edilen toplam tünel uzunluğunun 556 kilometreye ulaştığını belirtti. Ayrıca, İsrail’in bölgede barış ve istikrarı tehdit eden saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. “İsrail güçlerinin masum sivilleri kasten hedef alan katliamları devam etmektedir. Bu durum, insani felaketin büyümesine ve uluslararası kamuoyuna trajedinin yansımasına engel olmaktadır.” yorumunu yaptı.

SURİYE HÜKÜMETİNE DESTEK

Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyan bir yönetim modeliyle istikrar sağlamasına inandığını dile getiren Aktürk, “Türkiye, Suriye Hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecek” ifadesini kullandı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen eğitim ve danışmanlık faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Harp Okulları Mezuniyet Töreni ile ilgili olarak Ankara’da sadece Kara Harp Okulu’nda tek bir tören gerçekleştirilmesinin nedenleri açıklandı. “Mezuniyet töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seyahati dolayısıyla ortak bir program ile gerçekleştirilecektir.” denildi. Ayrıca, törene katılacak aileler için alan kapasitesinin artırıldığı ve girişlerin daha hızlı ve güvenli olabilmesi için sistemsel düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Marmara Denizi’nde tespit edilen iş insanı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı. “Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı.” ifadeleri ile operasyonla ilgili bilgi verildi.

Son olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları hakkında konuşan Aktürk, “Kutlamalar çerçevesinde Ankara’da geçit töreni ve Deniz Kuvvetleri tarafından 24 gemi ile halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.” dedi. Ayrıca, çeşitli şehirlerde hava gösterileri ve konserler düzenlenmesi planlandığı da duyuruldu.

Bu bağlamda, “Bando konserleri 9 Eylül’e kadar devam edecek.” şeklinde bilgiler verildi.