Türkiye, Suriye İlişkileri Toplantısı Yaptı

İKİLİ İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ankara’da Şam ile olan ikili ilişkilerin incelendiği bir oturuma başkanlık ediyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın liderliğindeki Suriye konulu kurumlar arası koordinasyon toplantısı bugün Ankara’da yapıldı.

TOPLANTIDAN DETAYLAR

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu Next Sosyal’de paylaşılan bilgiler ışığında, bu toplantı, Bakanlık bünyesindeki Suriye Konulu Kurumlararası Eşgüdüm Grubu’nun sekizinci toplantısı oldu. Görüşme sırasında, Türkiye’nin Suriye ile ikili ilişkileri çerçevesinde yürütülen çeşitli çalışmalar da masaya yatırıldı.

