Türkiye, Suriye’ye Askeri Eğitim Başlattı

TÜRKİYE, SURİYE’YE ASKERİ EĞİTİM VERİYOR

Türkiye, Suriye’ye askeri eğitim verme faaliyetlerine başlamış durumda. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam yönetiminden gelen talep doğrultusunda komşu ülke ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlandığını aktarıyor. Ayrıca, iki ülke arasında 13 Ağustos’ta imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile birlikte Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması ve askeri alanda somut iş birliğinin sağlanmasının hedeflendiği belirtiliyor.

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bu doğrultuda, Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ayrıca, Suriye Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine başlatılan eğitim faaliyetlerinin devam ettiği ifade ediliyor.

BAKANLIK HEYETİ TEKNİK ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRECEK

Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması amacıyla ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve ortak bir yol haritasının oluşturulması için Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin teknik ziyaretler gerçekleştireceği bildiriliyor.

“TEK DEVLET, TEK ORDU” İLKESİ

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarının bölge barışı açısından kritik olduğunu vurgulayarak, “Tek devlet, tek ordu” ilkesinin desteklendiğini ifade ediyor.

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderileceği iddialarına yanıt vererek, Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar sağlayan bir ülke olduğunu belirtiyor. Ayrıca, önce Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes sağlanması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Ateşkesin ardından görev tanımının netleşmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Henüz somut bir zemine oturmayan öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın ise sağlıklı ve doğru olmayacağı ifade ediliyor.

