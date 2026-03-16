Türkiye Tarihine Damga Vuran İlber Ortaylı Uğurlanıyor

turkiye-tarihine-damga-vuran-ilber-ortayli-ugurlaniyor

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

78 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Profesör Doktor İlber Ortaylı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ortaylı için gerçekleştirilecek ilk anma töreni, saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde düzenleniyor.

KIZI KONUŞTU: İÇİMİ ACITTI

Anma etkinliğinde söz alan İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, babasının masasında bıraktığı yarım tashihi hatırlattı ve şunları ifade etti: “Kronik kitaptaki odasına girdiğimde masada kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Umarım İlber Hocayı andığınızda siz de yapılmamış şeylerin burukluğunu yaşıyorsunuzdur.” Tuna Ortaylı, babasıyla geçmiş zamanlardan duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi: “Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği daha nice zamanlar, birlikte güleceğimiz daha pek çok vardı. Ben sadece bunlara hayıflanıyorum.” Ayrıca, aile tarafından yapılan açıklamada, çiçek gönderilmemesi ve bağış yapılmak istenenlerin Türk Eğitim Vakfı’na yönlendirilmesi istendi.

TARİHİN KALBİNE DEFNEDİLECEK

İlber Ortaylı’nın, anma töreninin ardından Fatih Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrası, caminin haziresine defnedilmesi planlanıyor. Ortaylı’nın hocası tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, Kemal Karpat ve Kadir Topbaş gibi önemli isimlerin de Ortaylı ile aynı hazirede yer alması dikkat çekiyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze töreni dolayısıyla yarın Fatih’te saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde açıklandı: “İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak.” Ayrıca, alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi’nin kullanılabileceği bildirildi.

İlber Ortaylı Cenazesinde Selfie Krizi Yaşandı

İlber Ortaylı'nın cenazesinde, bazı katılımcılar selfie çekmek için yarışırken Celal Şengör'e rahatsız edici davranışlar sergiledi. Bu durum, yine tartışmalara yol açtı.
