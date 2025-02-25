Türkiye-Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Protokolü İmzalandı

PROTOKOL İMZALANDI

Türkiye ile Türkmenistan arasında 8. Dönem Türk-Türkmen Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu Protokolü imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Yılmaz ve Ataguliyev’in eş başkanlığında, Türk-Türkmen Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu (HEK) 8. Dönem Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası, 87 maddelik HEK Protokolü’nü imzalayan Yılmaz ve Ataguliyev, ardından ortak basın açıklaması yaptı. Yılmaz, Türkmenistan’ın önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca bu yılın “Uluslararası Barış ve Güvenlik Yılı” olarak ilan edildiğini ifade ederek, Türkmenistan’ı kutladı, barış ve güvenlik konusundaki azmini takdir ettiğini belirtti. Türkmenistan’ın bağımsızlığından bu yana 34 yılda elde edilen başarılarla gururlandıklarını ifade eden Yılmaz, “2024 yılını kardeş Türkmenistan ile yapılan karşılıklı ziyaretler ve ortak değerlere dayanan işbirliği çerçevesinde en iyi şekilde geçireceğiz” dedi.

TÜRK-MÜTEAHHİTLERİ BAŞARILI PROJELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Yılmaz, bugün Ataguliyev ile HEK 8. Dönem Protokolü’nü imzaladıklarını ifade ederek, 87 maddelik protokolde şu hususların yer aldığını aktardı: 12. Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın Türkmenistan’da, Türkmen Ürünleri Fuarı’nın ise Türkiye’ye ev sahipliğinde 2025 yılında düzenlenmesi, enerji işbirliğinin artırılması ve Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa başta olmak üzere dünya pazarına ulaştırılması, Orta Koridor’un uluslararası Hazar geçişli doğu-batı koridoru ayağının geliştirilmesi, ortak gümrük komitesi ve basitleştirilmiş gümrük koridorunun kurulması, mevcut yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının modernizasyonu, iş dünyaları arası ilişkilerin güçlendirilmesi, sağlık alanında işbirliğinin artırılması ve tarımsal araştırma personelinin eğitimi gibi birçok eylem yer alıyor.

TİCARET HACMİ VE HEDEFLER

Yılmaz, yeni dönemde oluşturulan eylem planında önceki dönemlerden devralınan maddelerin yakın işbirliği ihtiyacını gösterdiğini belirtti ve “2024 yılında Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi 2,2 milyar dolar seviyesine ulaştı ve ticaretimiz dengeli bir görünüm sergiliyor” dedi. Türkmenistan’ın hem ihracatında hem de ithalatında ikinci sırada olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Yılmaz, “5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için Türkiye ve Türkmenistan İhraç Ürünleri Fuarı gibi etkinliklerde iş dünyalarını bir araya getirmeye devam edeceğiz” diye ekledi.

KARŞILIKLI YATIRIMLAR HIZ KAZANACAK

Türkmenistan ile karşılıklı yatırımların 200 milyon doları aştığını belirten Yılmaz, bunun yetersiz olduğunu vurgulayarak, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve korunmasıyla ilgili anlaşmanın güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Türk müteahhitleri bugüne kadar Türkmenistan’da 54 milyar dolar değerinde 1100’den fazla başarıyla tamamlanan projeye imza attı. Bu projeler arasında Olimpiyat Kompleksi, Türkmenbaşı Limanı ve Arkadağ Akıllı Şehri gibi prestijli projeler bulunuyor. Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde Aşkabat Akıllı Şehri ve Arkadağ Akıllı Şehri’nin ikinci etabında Türk firmalarının daha fazla yer almasını arzuluyoruz” dedi.

ENERJİ ALANINDAKİ GELİŞMELER

Cevdet Yılmaz, enerji alanında önemli bir gelişme sağlandığını, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye’ye ulaşmasının planlandığını açıkladı. İlk etapta 1.3 milyar metreküplük doğalgazın getirileceğini belirten Yılmaz, “Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. İleride Türkiye üzerinden Avrupa başta olmak üzere dünya pazarlarına Türkmen gazı ve elektriği ulaşacak” ifadelerini kullandı. Ulaştırma alanında Orta Koridorun geliştirilmesinin kritik önem taşıdığına da dikkati çekti.

TÜRKİYE’DE TÜRKMEN ÖĞRENCİLER

Yılmaz, Türkiye’deki üniversitelerde yaklaşık 30 bin Türkmen öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, bu sayının artırılması ve Türkmenistan’daki eğitim kurumları ile işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti. Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulu’nun kapasitesinin artırılması için gerekli adımların atılacağını vurgulayan Yılmaz, ilişkilerin derinleştirilmesinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının etkileşimlerinin artırılmasının faydalı olacağına dikkat çekti.