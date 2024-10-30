Türkiye Ve ABD Arasındaki Koordinasyon

ABD TÜRKİYE ARASINDA İYİ KOORDİNASYON

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, Türk güvenlik güçlerinin Suriye’deki terör hedeflerine düzenlediği operasyonlar hakkında Türkiye ile ABD arasında “iyi bir koordinasyon ve iletişim” olduğuna dikkat çekti.

PENTAGON SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AA muhabirinin TUSAŞ’a yönelik terör saldırısından sonra Türk Hava Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKK/YPG terör örgütü hedeflerine yaptığı operasyonlarla ilgili iki ülke savunma bakanı arasındaki telefon görüşmesini sorduğunda Ryder, ABD’nin “Türkiye’nin son terör saldırısıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini tekrar kabul ettiğini” açıkladı.