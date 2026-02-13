Türkiye ve ABD İlişkilerinde Sır Kadın Olcay Kartarı Rached Hayatını Kaybetti

turkiye-ve-abd-iliskilerinde-sir-kadin-olcay-kartari-rached-hayatini-kaybetti

Beyaz Saray’ın Önemli Çevirmeni Hayatını Kaybetti

Türkiye ve ABD arasında dil köprüsü vazifesi gören, birçok ikili görüşmenin kritik anlarına tanıklık eden Beyaz Saray çevirmeni Olcay Kartarı Rached, 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı haberi, kardeşi Prof. Dr. Asker Kartarı duyurdu. Rached, iki ülkenin devlet başkanları arasındaki önemli görüşmelerde bulunarak, liderlerin sözlerini doğru bir şekilde aktaran bir isimdi. Bu görev, onu diplomatik ilişkilerde bir sırdaş haline getirdi. Kartarı Rached, özellikle diplomatik çevrelerde “Sır Kadın” olarak tanınıyordu. Yarım asır boyunca çevirmenlik yapan Rached, iki ülkenin devlet sırlarını bilen ama bunları asla sızdırmayan biri olarak biliniyordu. Vefat haberi, Ankara ve Washington’daki resmi çevrelerde derin bir üzüntüyle karşılandı.

TEK BAŞINA BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLDU

Başarı hikayesi 1950 yılında Kars’ta başlamıştı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı uzmanlığını Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Kartarı’nın “Sır Kadın” olarak anılmaya başlaması ise meslek hayatının ilerleyen dönemlerinde oldu. Meslek hayatına Türkiye’de öğretmenlik yaparak başlayan Rached’in Amerika’daki serüveni, “ABD’nin Sesi” (Voice of America) radyosuna girmesiyle başladı. Burada gösterdiği dil yeteneği, onu Washington’un vazgeçilmez isimlerinden biri haline getirdi. Kartarı, kısa süre içinde diplomatik protokoldeki en üst basamaklara yükseldi ve iki ülke arasındaki ilişkileri şekillendiren stratejik görevler üstlenerek, George W. Bush döneminden itibaren tüm liderlerin zirvelerinde yer aldı. Beyaz Saray dışında; Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası toplantılarına katıldı ve Ulusal Mahkeme Tercümanları Listesi’ne girerek hukuki bir otorite haline geldi.

Kültür Elçisi Rolü

Dr. Şems Rached ile evli olan uzman çevirmen, iki kültürü birleştiren önemli bir isim haline geldi. Sadece bir tercüman olmakla kalmayıp, aynı zamanda etkili bir kültür elçisi olarak da görev yaptı. Devlet zirvelerindeki eşsiz başarısıyla, mesleğinde silinmez bir iz bıraktı.

