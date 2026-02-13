Türkiye ve ABD İlişkilerinin Anahtar İsimlerinden Sır Kadın Hayatını Kaybetti

Türkiye ve ABD arasındaki iletişimi sağlayan, önemli ikili görüşmelere katılma fırsatı bulan Beyaz Saray çevirmeni Olcay Kartarı Rached, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi kardeşi Prof. Dr. Asker Kartarı henüz duyurdu. Rached, iki ülkenin liderleri arasında gerçekleşen önemli konuşmalarda yer aldı ve onların sözlerinin doğru bir şekilde iletilmesini sağladı. Bu görev, onu bilgilerin güvenliğini koruyan önemli bir sırdaş konumuna getirdi. Diplomatik çevrelerde “Sır Kadın” olarak bilinen Kartarı Rached, yarım asır boyunca çevirmenlik yaptı ve iki ülkenin devlet sırlarını koruyan bir isim olarak anıldı. Vefatı, Ankara ve Washington’daki resmi dairelerde derin bir üzüntüyle karşılandı.

TEK BAŞINA BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLDU

Olcay Kartarı Rached’in başarı hikayesi 1950 yılında Kars’ta başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı alanında Hacettepe Üniversitesi’nden uzmanlık aldı. Zamanla “Sır Kadın” unvanını kazanan Kartarı, meslek hayatına Türkiye’de öğretmenlik yaparak giriş yaptı. Amerika’daki yolculuğu “ABD’nin Sesi” adlı radyoya katılmasıyla başladı. Burada sergilediği dil yeteneği, onu Washington’un vazgeçilmez bir isim haline getirdi. Kısa süre içinde diplomatik protokolün en üst kademelerine yükselen Kartarı, iki ülke arasındaki ilişkileri yönlendiren stratejik görevler üstlendi. George W. Bush döneminden günümüze kadar tüm liderlerin zirvelerinde yer aldı. Beyaz Saray dışında, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi önemli toplantılarda bulundu. Ulusal Mahkeme Tercümanları Listesi’ne girmesiyle birlikte hukuki bir otorite konumuna geldi. Dr. Şems Rached ile evli olan bu uzman çevirmen, iki kültürü birleştirerek etkili bir kültür elçisi oldu. Devlet zirvelerindeki eşsiz başarısı, mesleğinde silinmez bir iz bıraktı.

