Türkiye Ve Irak Arasında 11 Anlaşma

GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrasında, iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracak çeşitli anlaşmalar imzalandı. Bu gelişmeler, Türkiye ve Irak arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor.

GÖÇ ANLAŞMASI ZİYARETLERİ

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi arasında “Irak Uyruklu Kişilerin Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Uyumları Hakkında Standart Uygulama Prosedürleri Anlaşması” imzalandı. Bu anlaşmaya Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdür Vekili Ahmet Küçükikiz ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı Göç İşleri Dairesi Başkanı Safa Hüseyin Ahmed imza attı.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında eğitim işbirliğine dair bir mutabakat muhtırası da imzalandı. Tümgeneral Nail İlbey ile Korgeneral Ziyad Taha Ali El Abbasi tarafından imzalanan bu belge, her iki ülkenin güvenlik alanında işbirliğini artırma amacını taşıyor. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı ile Irak İçişleri Bakanlığı arasında da benzer bir mutabakat muhtırası imzalandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı ticareti ile mücadele alanında işbirliği için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu önemli anlaşma, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi tarafından imzalandı.

AFET KOORDİNASYONU

Afet ve acil durum yönetimi konularında da işbirliğini artırmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kriz ve Afet Yönetimi Ulusal Merkezi arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Korgeneral Ziyad Taha Ali Al Abbasi bu anlaşmayı imzalayan isimler oldu.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işbirliği için bir ek protokol de imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Haydar Abd Dhahad’ın imzaladığı bu protokol, iki ülke arasındaki iletişim altyapısını geliştirmeyi hedefliyor.

SAVUNMA SANAYİSİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayii Komisyonu arasında savunma sanayii alanında yerlileştirmeye yönelik bir mutabakat muhtırası da imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Başbakanı Askeri Sanayii Danışmanı Mustafa Ati Hassan bu anlaşmayı gerçekleştirdi.

HUKUKİ ALANLARDA İŞBİRLİĞİ

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı arasında hukuki alanlarda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in imzalarıyla resmiyet kazanan bu anlaşma, hukuki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.