Türkiye ve Senegal Arasında 5 Anlaşma

EĞİTİM, TARIM VE ENERJİ ALANINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Türkiye ve Senegal arasında eğitim, tarım, enerji, şehircilik ve stratejik iş birliği konularında beş ayrı mutabakat zaptı imzalandı. Bu önemli tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Anlaşmalar, iki ülkenin çeşitli sektörlerdeki ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

ŞEHİRCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ZAMANI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan imza töreninin ardından Erdoğan ve Faye ortak bir basın toplantısı düzenledi. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Senegal’in Şehir Planlama, Yerel Yönetimler ve Bölge Planlama Bakanı Balla Moussa Fofana tarafından imzalandı.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ADIMLAR

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı” ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Yassine Fall tarafından onaylandı. Bunun yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Senegal Tarım, Gıda Egemenliği ve Hayvancılık Bakanı Mabouba Diagne, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nı imza altına aldı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

“Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Senegal Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı” ise Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile Yassine Fall tarafından imzalandı. Ayrıca, iki ülke arasında “Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Protokolü” de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Faye tarafından imzalandı.