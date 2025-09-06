Türkiye’ye Metro Hattı Geliyor!

KÖRFEZRAY METRO HATTI PROJESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli’nin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projeyi kamuoyuyla paylaşıyor. “Sanayinin başkenti” olarak tanınan Kocaeli, yeni metro hattı Körfezray ile trafik yükünü azaltacak, vatandaşlara hızlı, güvenli ve modern ulaşım imkânı sunacak.

28,5 KİLOMETRELİK GÜZERGAH

Proje çerçevesinde Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe arasında inşa edilecek 28,5 kilometrelik metro hattı, toplam 18 istasyondan oluşacak. İlgili hat, kentin ana arterlerini birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak.

300 BİN YOLCU HIZLA TAŞINACAK

Bakan Uraloğlu, hattın saatte 80 kilometre hızla çalışacağını ve günlük ortalama 300 bin yolcuyu taşıyacağını belirtiyor. Bu sayede şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak ve zaman tasarrufu sağlanacak.

TRAFİK VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kocaeli, sanayinin merkezi olması nedeniyle yük taşımacılığı ve işçi sirkülasyonunu da büyük ölçüde kolaylaştıracak. Uraloğlu, “Körfezray sayesinde hem çevreye duyarlı hem de sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurulmuş olacak” diye ekliyor.