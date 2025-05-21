Türkiye’yle Yeni Bir İş Birliği Başladı

DÜNYA ÇAPINDA YENİ ORTAKLIK PERİYODU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington’da gerçekleşen Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir ortaklık dönemine girdiğini duyurdu. Bruce, Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau’nun Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldiğini aktararak, barış, ticaret ve ekonomik iş birliği gibi ortak hedefler doğrultusunda iş birliğinin ilerlediğini belirtti. Bruce, “Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı, ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin güçlü yapısını ve bu ilişkinin yeni bir ortaklık dönemi olarak değerlendirildiğini vurguladı; barış, ticaret ve ekonomik iş birliği gibi ortak hedefler doğrultusunda iki ülke arasında çok çeşitli alanlarda iş birliğinin ilerletildiğini ifade etti.” dedi. Ayrıca taraflar, Başkan Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırım hafifletme açıklamasının hayata geçirilmesinin önemini görüştüler ve terörizm için güvenli bir sığınak olmayan, istikrarlı ve birleşik bir Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine dikkat çektiler.

ORTAK GÖRÜŞLER VE HEDEF

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklamada, Türkiye ve ABD’nin “istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir.” ifadelerine yer verildi. Toplantıda, iki ülke Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguladı. Ortak açıklamada, “Terör örgütlerine melce sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir” denildi.

KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ve ABD’nin Suriye’de istikrar ve güvenlik konusundaki iş birliği ve koordinasyonu artırma kararlılığı dile getirildi. ABD, Suriye Çalışma Grubu’nun yeni turu için Türk heyetine Washington D.C.’de ev sahipliği yaptı. Türkiye ve ABD’nin kurumlararası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau başkanlık etti. Ayrıca, Türkiye’nin ABD nezdindeki Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD’nin Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Thomas Barrack Jr. toplantıya katıldı. Heyetler, yaptırımların Başkan Trump’ın talimatıyla uyumlu şekilde kaldırılması ve terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi de dahil olmak üzere, Suriye’ye dönük müşterek önceliklerini görüştüler. Türkiye ile ABD, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha teyit etti.