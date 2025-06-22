Türkiye – Yunanistan Seyirci Rekoru Kırdı

EN YÜKSEK SEYİRCİ SAYISI

FIBA Kadınlar EuroBasket’te Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan karşılaşmayı 10 bin 503 kişi izleyerek, EuroBasket tarihinde 2000 yılından sonra kaydedilen en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı. Türkiye, bu grup karşılaşmasında Yunanistan’ı 83-72 mağlup etti.

PİRE’DEKİ MAÇTA REKOR KATILIM

Maç, Pire’deki Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda gerçekleşti ve 10 bin 503 seyirci tribündeki yerini alarak tarihi bir rekor kırdı. Bu sayı, FIBA Kadınlar EuroBasket maçlarında 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seyirci katılımı oldu. Türkiye ile ev sahibi Yunanistan arasında çeyrek final yolunda oynanan bu karşılaşma, Pire’deki eski rekoru da geride bıraktı. Önceki maçta Yunanistan’ın Fransa ile oynadığı karşılaşmayı ise 8 bin 860 kişi izlemişti.

TARİHİ YÜKSEK SEYİRCİ SAYILARI

Her iki maçtaki seyirci sayıları, 2009’da Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleşen Letonya ile Rusya arasındaki ve 8 bin 800 kişinin izlediği karşılaşmayı da aşmış oldu. FIBA Kadınlar EuroBasket tarihindeki en yüksek seyirci sayısı ise 1952 yılında Moskova’da oynanan maçta kaydedildi. O karşılaşmada 20 binden fazla kişi tribünlerde yer almış, 1960’ta Sofya’da gerçekleşen finalde de benzer bir seyirci yoğunluğu yaşanmıştı.