Türklerin Vize Alması Zorlaşıyor!

VİZE KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Avrupa ile yaşanan vize krizi giderek daha da karmaşık bir hal alıyor. Türkiye’deki tatil masraflarının hızla artmasıyla birlikte, birçok kişi yurt dışına seyahat etme isteğini artırdı. Turistlerin ilk tercihi hala Türkiye olsa da, Türk vatandaşları tatil planlarında Avrupa ve Balkan ülkelerine yöneliyor. Yurt dışı seyahati için vize başvuruları, son dönemlerde en yüksek artış seviyesine ulaştı.

REKOR DÜZEYİNDE VİZE RET ORANI

Yapılan vize başvurularına gelen ret oranları tarihi bir zirveye çıktı. Vize alım sürecindeki zorluklar, pek çok kişi için tatil hayalini sekteye uğratıyor. Peki, son dönemlerde vizelerin reddedilmesinin ardındaki sebepler neler?

SAHTE OTEL REZERVASYONLARI

Gazeteci Kenan Taş, Cüneyt Özdemir’in programında, vizelerin reddedilmesinde en önemli nedenin sahte otel rezervasyonları olduğunu vurguladı. Taş, “Tüm vize işi yapan şirketlerin yaptığı bir oyun var burada sahte otel rezervasyonu. Vize redlerinin en büyük sebebi sahte otel rezervasyonlarıymış” şeklinde konuştu.

ARACI KURUMLAR HAKKINDAKİ ENDİŞELER

Kenan Taş, açıklamalarına devam ederek, Türkiye’de insanların tatil planları yaparken Avrupa’yı gezme arzusuna dikkat çekti. Geçtiğimiz 2-3 yıl içinde Türkiye’deki vize sorununa dair sıkça duyulan, Türklere vize verilmediği yönündeki iddiaların arka planında, aracı kurumların belgeleri eksik veya yanıltıcı biçimde sundukları bilgisi olduğunu belirtti. AB Büyükelçisi’nin sözleriyle, bu yanlış uygulamaların vize alımlarına etkisi üzerinde duruldu.

VİZE HARİCAMALARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Son olarak, Türk vatandaşlarının 2009 yılından bu yana vize başvuruları için 800 milyon euro harcadığı bilgisi dikkat çekti. Vize başvurusu yaparken otel rezervasyonları gibi belgelerin önemine vurgu yapılırken, “evraklarınızı iyi doldurun, aracı şirketlere vereceğiniz evraklara dikkat edin ve iyi bir sebebiniz olsun seyahat etmek için” tavsiyeleri öne çıkıyor.