Türkü Akbayram’dan Babasına Duygusal Mesaj

EDİP AKBAYRAM HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, bir düşme olayı sonucunda hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi olan Akbayram’a, birçok kişi geçmiş olsun mesajı gönderdi. Bu mesajlardan biri de sanatçının kızı Türkü Akbayram’dan geldi. Genç kadın, yoğun bakımda olan babası için sürekli paylaşım yaparak destek olmaya çalıştı. Türkü Akbayram, son paylaşımlarında adeta babasına seslendi. Zatürre tedavisi gören 75 yaşındaki Edip Akbayram, evde yaşadığı iç kanama sonrası Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı.

YOĞUN BAKIMDA AMELİYAT OLDU

Geçtiğimiz günlerde, Edip Akbayram yaklaşık 1 saat süren bir ameliyat geçirerek yoğun bakım servisine alındı. Kızı Türkü Akbayram, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan, iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Türkü Akbayram, babası için yeni bir paylaşımda da bulunarak sosyal medyadan kendisine seslendi.

BABASINA SESLENDİ

Türkü Akbayram, “Bu parka beni babam getirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki, ‘Hadi canım babam görecek günler var daha’” notu ile babasının götürdüğü bir parkın resmini paylaştı. Ayrıca, Türkü Akbayram, babasının durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat” ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN SON DURUM AÇIKLAMASI

Eşi Ayten Akbayram, yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi olan sanatçının sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaparak, “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” şeklinde konuştu. Edip Akbayram, 29 Aralık 1950 tarihinde Gaziantep’te doğdu ve müzik kariyerine lise yıllarında ilk plağı ‘Kendim Ettim Kendim Buldum’ ile başladı. 1968 yılında liseyi bitirdikten sonra İstanbul’a gitmiş ve 1971’de Altın Mikrofon Yarışması’na katılmıştı.