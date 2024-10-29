Turşu Sezonu Başlıyor

KÜÇÜK BİR SEZON ANALİZİ

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte turşu üretim süreci başlamış durumda. Türkiye, yılda toplamda 300 bin ton turşu üretim kapasitesine sahip. Bu üretimin 200 bin tonu, iç piyasada tüketiliyor. Geri kalan miktar ise özellikle Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri gibi farklı bölgelere ihraç ediliyor.

İHRACATIN GÜCÜ

Türkiye’de üretilen turşular, dünya genelinde büyük bir talep görüyor. Üretimimiz, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da önemli bir pazar buluyor. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına yapılan ihracatlar, bu alandaki büyümeyi destekliyor. Bu durum, turşu sektörünün gelişmesine katkı sağlıyor.