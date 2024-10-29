“Turuncu Kategorideki PKK’lılar Etkisiz Hale Getirildi”

İÇİŞLERİ BAKANI UYARDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörde arananlar listesinde ‘turuncu’ kategoride bulunan PKK’lı ‘Kato Jirka’ bölge sorumlusunun, ‘Ferhat Serhildan’ kod isimli İlhan Tekinalp ve ‘Devrim Cudi’ kod isimli Recep Kipçak’ın, Siirt’in Pervari kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusunu Ferhat Serhildan kod adlı İlhan Tekinalp ve Devrim Cudi kod adlı Recep Kipçak isimli PKK’lı teröristler, Siirt ili Pervari kırsalında Jandarma tarafından gerçekleştirilen ‘GÜRZ-24’ operasyonunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” dedi.

OPERASYON DETAYLARI

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı’nın koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nın J-SİHA destekli ve Jandarma ATAK Taaruz Helikopterleri eşliğinde zırhlı araçlarla bölgeye gönderilen JÖH, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla yapılan temas araması sonucu teröristlerin etkisiz hale getirildiğini vurguladı. Ayrıca, bu teröristlerin sözde Botan Eyaleti’nde faaliyet gösterdikleri, halka tehdit ve şantajla erzak/malzeme temin ettikleri ve bölgede güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında oldukları belirtildi.

ŞIRNAK OLAYI BAĞLANTISI

Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin, 13 Eylül 2023 tarihinde Şırnak Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa ve Van-Çatak arasında gerçekleşen bir yaylada bir vatandaşın öldürülmesi olayına karıştığını da açıkladı. Bu bağlamda teröristlerin, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri tespit edildi.