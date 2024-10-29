TUSAŞ’ta Gökbey Helikopteri’nin Teslimatı Yapıldı

ERDOĞAN’DAN TERÖR SALDIRISI DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısının PKK’nın son çırpınışları olduğunu belirtiyor. Terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayan Erdoğan, “Terörle mücadelemizde bizi yolumuzdan geri çeviremez.” ifadelerini kullanıyor. Devletin terörü bitirecek her türlü aracı devreye alacağını kaydeden Erdoğan, “85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayacak. Devletimiz katil sürülerinden daha güçlüdür.” açıklamasında bulunuyor.

GÖKBEY HELİKOPTERI’NİN ÖNEMİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Türk mühendisler tarafından üretilen çok amaçlı helikopter GÖKBEY bugün jandarmanın envanterine katılıyor. GÖKBEY, ABD yapımı UH-1 helikopterlerinin yerini alacak. 12 yolcu kapasitesi, 306 km/sa azami hız ve 5+ saat havada kalış süresi gibi özellikleri ile dikkat çeken GÖKBEY’in üretiminde, geçen günlerde yaşamını yitiren mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin de katkısı bulunuyor ve bu durum helikopterin önemini artırıyor.

TESLİM TÖRENİ VE MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’nde düzenlenen T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’ne katılarak, terörle mücadeleye ilişkin kritik mesajlar veriyor. Erdoğan, “Geçen hafta gerçekleşen TUSAŞ’a yönelik hain saldırıya inat daha fazla çalışacağız.” diyerek, teröristlere nefes aldırmadıklarını vurguluyor. Ayrıca, “Terörün olmadığı ülke, bölge hedefine kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz.” ifadesinde bulunuyor.

HAIN SALDIRININ ETKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları arasında, “Ülkemiz içinde ve dışında yaşayan tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum.” sözleri yer alıyor. 23 Ekim’de TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişi için rahmet dileyen Erdoğan, yaralanan 22 kişinin çoğunun taburcu edildiğini, tedavileri süren 5 kişi için ise acil şifa dileğinde bulunuyor. TUSAŞ çalışanlarının dirayetli duruşunu takdir eden Erdoğan, “Şehitlerimizin fedakarlıklarıyla güven içinde yaşıyoruz.” diyor.

TERÖR İLE MÜCADELE STRATEJİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz.” şeklinde konuşuyor. Teröristlerin nerede tespit edilirse ortadan kaldırılacağını belirten Erdoğan, “Son yıllardaki terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü örgüte ağır darbeler indirdik.” diyerek, mücadeleye devam edileceğinin altını çiziyor.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER

Savunma sanayisinin yerlilik oranının yüzde 20’lerden yüzde 80’lerin üzerine çıktığını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldiğini vurguluyor. İnsansız hava araçları pazarında dünyanın en büyük üreticisi olunduğunu belirten Erdoğan, Türk şirketlerinin 2018’den bu yana dünya genelinde silahlı İHA satışlarının yüzde 65’ini gerçekleştirdiğini aktarıyor. Erdoğan, “Hiçbir alanı ihmal etmeden çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek, tam bağımsız Türkiye hedefinin peşinden koşulacağını ifade ediyor.