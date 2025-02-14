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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a Soruşturma Açıldı

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SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA BAŞLATILMASI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Orhan Turan hakkında 13 Şubat 2025 tarihinde dernek genel kurulunda gerçekleştirdiği konuşması çerçevesinde bazı yargı süreçleri ile ilgili olarak yargıyı etki altına almak ve yönlendirmek amacıyla gerçeğe aykırı, kamu barışını ihlal edecek şekilde nitelikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanlı bilgiyi kamuya yayma suçlamaları ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen bir soruşturma başlatıldı.

GENEL KURUL KONUŞMASINDAKİ İFADELER

Turan’ın yaptığı konuşmada yer alan ifadelerin, yargı süreçlerine müdahale edici nitelikte olduğu ve toplumsal barışı tehdit edebilecek özellikte olduğu ileri sürülüyor. Bu nedenle Savcılık, bahsi geçen konuşmayı inceleyerek gerekli yasal süreci başlatma kararı aldı.

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