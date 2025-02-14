TÜSİAD Başkanı Turan’dan Adil Paylaşım Çağrısı

GENEL KURULDAKİ YANKILAR

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu’nda Ümit Özdağ’ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik soruşturma, tekelleşme iddiaları, Ayşe Barım ve TSK’dan teğmenlerin ihracı ile ilgili yapılan açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Bu mesajlara hükümet kanadından üst üste tepkiler gelirken, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’dan yeni yorumlar geldi. Turan, “Adil paylaşıma dikkat etmemiz lazım” ifadelerini kullanarak, eğitimde fırsat eşitliği ile başarıya ulaştığını vurguladı. Enerji, hukuk ve eğitim alanında yapısal reformların birlikte yapılması gerektiğini belirten Turan, aksi takdirde yakın gelecekte tekrar kötü durumlarla karşılaşma riskinin olduğunu söyledi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDEKİ UYARILAR

Turan, sözlerine enflasyonla mücadele konusuyla devam ederek, “Türkiye’nin enflasyonla mücadele deneyimi çok iyi değil. 3 yıldır söylüyoruz, bizim hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek” dedi. 2002-2011 yılları arasında bu hedefe ulaştıklarını ve o dönem yüzde 5’lik enflasyon rakamlarını gördüklerini hatırlatan Turan, 2021’deki faiz politikasıyla sistemin bozulduğuna dikkat çekti. Bu durumu düzeltmek için zaman geçtikçe stresin artma olasılığının bulunduğunu ifade etti.

HÜKÜMETTEN YANIT GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Orhan Turan’ın eleştirilerine yanıt vererek, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir” dedi. Tunç, demokratik sistemin temel taşlarının kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığı olduğuna dikkat çekti. Yargı süreçleri üzerinde her türlü baskıya karşı geldiklerini vurgulayan Tunç, sivil toplum kuruluşlarının görüş bildirmesinin demokratik bir hak olduğunu ama yargıyı ve siyaset yönlendirmeye çalışmanın demokrasinin ruhuna aykırı olduğunu belirtti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya dair açıklamalarında, “Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır. Ancak aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır” ifadelerini kullandı. Çelik, Türkiye’deki bazı sivil toplum kuruluşlarının geçmişteki destekleri nedeniyle sorunlu bir sicile sahip olduklarını ve bu durumun Türk demokrasisinin geleceğini tehdit ettiğini belirtti. TÜSİAD’ın, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak üzere çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Çelik, “Kendini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz” dedi.