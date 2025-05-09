TÜSİAD’dan Önemli AB Açıklaması Yapıldı

TÜSİAD’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye’nin uluslararası ekonomi ile en yakın ilişkideki sermaye grubu olan TÜSİAD, 9 Mayıs Avrupa Günü’ne özel dikkat çekici açıklamalar yaptı. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun gündeme getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. TÜSİAD, “Küresel düzeyde sistemsel bir değişimden geçilirken Avrupa entegrasyonunun temel değerlerine dönülmesi gereken bir zamandayız” şeklinde ifadeler kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ- TÜRKİYE ENTEGRASYONU

TÜSİAD, Avrupa Birliği’nin beklenmedik sıçramalar üzerine inşa edildiğini hatırlatarak, AB–Türkiye entegrasyon ortaklığının da kendi atılımını gerçekleştirebileceğini belirtti. Ayrışmanın yönetilmesi yerine gerçek bir bütünleşmeye, stratejik uyum ve eyleme odaklanılması gerektiğini ifade etti. Güvenin, ortak demokratik değerlere ve daha derin ekonomik entegrasyona dayanan öngörülebilir bir zeminde inşa edilebileceği vurgulandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ MODERNİZASYONUNUN GEREKLİLİĞİ

TÜSİAD, AB–Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun öncelikli ve stratejik bir zorunluluk olduğunu belirtti. Bu süreç aynı zamanda sağlam bir güvenlik işbirliğinin temelini de oluşturması gerektiği ifade edildi. “Gümrük Birliği modernizasyonunun hızla gündeme alınması, TÜSİAD ve üyesi olduğu BusinessEurope ile beraber AB ve Türk iş dünyasının ortak çağrısıdır” şeklinde bir çağrı yapıldı.