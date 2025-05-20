TÜSİAD Yöneticileri Adli Süreçte!

SİYASİ GELİŞMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER AÇIKLANDI

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 13 Şubat Perşembe günü Genel Kurul’da gerçekleştirdikleri konuşmada son dönemlerdeki siyasal gelişmelere dair düşüncelerini dile getirdi. Aras, artan gözaltı ve tutuklamalar hakkında “Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz” şeklinde ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu konuşmanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ömer Aras hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 19 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız” şeklindeki tepkisinin ardından, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da soruşturmaya dâhil edildi. Aras ve Turan’ın ifadeleri “kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler” olarak değerlendiriliyor.

KİŞİLER ADLİ KONTROL ALTINA ALINDI

Aras ve Turan, adliyeye polis eşliğinde getirilerek, hakimliğe kollarına giren polisler tarafından götürüldü. Yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol altında serbest bırakılan Aras ve Turan hakkında kamu davası açıldı. Soruşturma, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla başladı, ancak dava, zincirleme şekilde “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla ve 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açıldı. Sonrasında, Turan ve Aras hakkında ‘zincirleme olarak adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlamasıyla da iddianame düzenlendi. İddianamede, bu iki ismin 62 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edildi. TÜSİAD davasıyla ilgili ilk duruşma, bugün 09.30’da İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.