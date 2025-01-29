Tutkuyla Yetiştirdiği Tavuklarla Bahçesini Şenlendirdi

TAVUK YETİŞTİRME TUTKUSU

Tokat’ta yaşayan Mehmet Bingöl, 22 yıl önce Soğucak Bağları Mahallesindeki bahçesinde tavuk yetiştirme işine karar verdi. Çeşitli araştırmalar yaparak ilgisini çeken “Light Brahma” cinsi tavukları beslemeye başlayan Bingöl, zamanla evinin bahçesini tavuk çiftliğine dönüştürdü. Bugün, 15 farklı tavuk ırkını besliyor. Özellikle “Light Brahma” cinsi tavuklarına büyük ilgi gösteriyor. “Siyah beyaz tüyleriyle yeşil bahçede görsel şölen oluşturuyor.”

Mehmet Bingöl, tavuk yetiştirme hobisinin çocukluk yıllarına kadar uzandığını belirtiyor. “Hayvanlara karşı çocukluktan gelen bir sevgim vardı. Bahçemize ne uygun olur diye araştırdığımda ‘Light Brahma’ tavukları hoşuma gitti. Hem insanlara yakınlıkları hem de uysallıkları bizi etkiledi. Siyah beyaz tüyleriyle bahçede görsel bir şölen oluşturuyorlar. Kanat yapısı, paçaları ve renkleri ile dikkat çekiyor.”

Bingöl, yerli ırkların korunmasına katkı sağlıyor ve tavuk yetiştiriciliği konusunda çevresindekilere ilham veriyor. Aşkla yaptığı bu iş, bölgesinde takdir topluyor ve tavukların korunmasına yönelik farkındalık yaratıyor.