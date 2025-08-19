Ubs Altın Hedefini Yükseltti

UBS ALTIN FİYAT HEDEFİNİ YÜKSELTTİ

UBS, ABD üzerindeki devam eden makroekonomik risklerin ve güçlü yatırım talebinin etkisiyle 2026 yılı sonu için altın fiyat hedefine ons başına 3 bin 600 dolar olarak güncelledi. Banka, özellikle ETF’ler ve merkez bankalarından gelen güçlü alım talepleri ile dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını artırmasını bekliyor. Ayrıca, Haziran 2026 sonu tahminini 200 dolar artırarak 3 bin 700 dolara çıkardı ve Eylül 2026 için de aynı seviyede yeni bir hedef belirledi.

DÜZENLEYİCİ FAKTÖRLER ALTIN FİYATINI DESTEKLİYOR

Banka, ABD’de yaşanan yapışkan enflasyon, trend altı büyüme ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası politika gevşetmeleriyle birlikte doların zayıflamasının altın fiyatlarını destekleyeceğini öngörüyor. UBS, notunda “ABD makroekonomik riskleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının daha fazla alımını desteklediğini görüyoruz. Görüşümüze göre, bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir.” ifadelerine yer verdi.

UBS, tam yıl ETF altın talep tahminini 450 metrik tondan yaklaşık 600 metrik tona artırdı ve Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2010’dan bu yana 2025’in ilk yarısında en güçlü girişlerin yaşandığını ifade etti. Banka, “Merkez bankası alımları güçlü kalmalı, ancak geçen yılki rekor seviyenin biraz altında seyretmeli. Bu nedenle, 2025’te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşmasını bekliyoruz ki bu, 2011’den bu yana en yüksek seviye olacaktır.” şeklinde belirtti.